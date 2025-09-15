عاجل: بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
على الرغم من تباين معنويات السوق في السوق المالية الأمريكية، إلا أن سوق الأسهم تشهد مكاسب بطيئة في بداية جلسة النقد. يركز المستثمرون في المقام الأول على...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
علق توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على الاقتصاد الأمريكي والتعريفات الجمركية وسياسات ترامب. وفيما يلي التفاصيل: لن أستبعد...
النفط: تم تأجيل الرسوم الجمركية على المنتجات الكندية والمكسيكية لمدة شهر على الأقل، مما يحد من آفاق النمو في سوق النفط. في البداية، كان من المفترض...
اليورو يستقر فوق مستوى 1.04 دولار مقابل الدولار الأمريكي في انتظار المستثمرين صدور بيانات التوظيف الرئيسية في القطاع الخاص الأمريكي في وقت لاحق اليوم....
تراجعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الأربعاء نتائج نوفو نورديسك وتوتال إنيرجيز وسانتاندير وكريدي أجريكول في دائرة الضوء انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية...
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية. في...
تؤدي الجلسة الجديدة في الأسواق الآسيوية إلى تدهور معنويات المستثمرين. حيث تؤدي الأسواق الصينية بشكل سيئ بشكل خاص، حيث خسرت العقود المستندة إلى أكبر 50...
صدرت للتو بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير لقطاع الخدمات الأوروبي، والتي أظهرت أن ديناميكيات الأعمال في القطاع تعرضت لضغوط هبوطية أكبر مقارنة بالشهر...
العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية تظهر انخفاضات طفيفة في التعاملات المبكرة نتائج ألفابت وتحديثات الجمارك تفسد معنويات السوق على...
تجلب الجلسة الجديدة في الأسواق الآسيوية تدهوراً في معنويات المستثمرين. وتشهد الأسواق الصينية أداءً ضعيفاً بشكل خاص، حيث خسرت عقود CHN.cash وHK.cash...
انخفضت أسهم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة Alphabet (GOOGL.US)، الشركة التي تقف وراء محرك البحث Google، بنسبة 8٪ بعد تقرير أرباح الربع الرابع من عام...
تظل معنويات السوق في وول ستريت مختلطة في النصف الأخير من التداول، على الرغم من أن العقود الآجلة على المؤشرات الأمريكية الرئيسية قد محت الكثير من الخسائر...
من المقرر أن تعلن شركة Alphabet Inc. (GOOGL.US) عن أرباحها المتوقعة بشدة للربع الرابع من عام 2024 بعد إغلاق السوق اليوم، مع معنويات المستثمرين إيجابية...
ارتفع الذهب اليوم بنسبة 1% ليصل إلى 2830 دولار، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي، الذي يتعرض لضغوط بعد تأجيل دونالد ترامب لتطبيق التعريفات الجمركية على كندا...
بيانات JOLTS للوظائف: السابق: 8,156، المتوقع: 8.010، الفعلي: 7.600 طلبات المصانع الأمريكية على أساس شهري: -0.9% (توقعات -0.8%، السابق -0.4%) ارتفعت...
وبحسب مسؤولين أميركيين، من المتوقع أن يوقع ترمب يوم الثلاثاء على أمر تنفيذي لاستعادة "أقصى قدر من الضغط" على إيران. ويهدف الأمر إلى حرمان إيران...
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول الأمريكية؛ انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.5% لا يزال القلق الأساسي في السوق يتمثل في الحرب التجارية...
ارتفعت أسهم شركة التكنولوجيا والدفاع الأمريكية Palantir (PLTR.US) بأكثر من 23% في تداولات ما بعد ساعات التداول بعد زيادة الإيرادات بنسبة 36% على أساس...
