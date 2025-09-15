باي بال تخسر 8% على الرغم من تقرير الأرباح القوي 📉
أعلنت شركة PayPal (PYPL.US) عن نتائجها للربع الرابع من عام 2024، متجاوزة توقعات الأرباح لكل سهم والإيرادات، بالإضافة إلى التوجيهات للأرباع القادمة. ومع...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الثلاثاء إنفينيون تعزز المعنويات في قطاع التكنولوجيا بي إن بي باريبا تسجل ارتفاعًا بنحو 16% في أرباح الربع الرابع راينميتال...
أعلنت شركة الأغذية العالمية العملاقة بيبسيكو (PEP.US) للتو عن أحدث نتائج الربع الرابع من عام 2024 للمستثمرين. وقد خيبت الشركة آمال المستثمرين قليلاً بإيرادات...
شهد مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للأوراق المالية (VIX) تقلبات على مدار اليومين الماضيين، لكنه تراجع عن الغالبية العظمى من المكاسب التي أملتها التعريفات الجمركية...
بدأ مؤشر مديري المشتريات في السعودية الصادر عن بنك الرياض، العام 2025 بأعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات، مع تحسن ظروف الأعمال غير المنتجة للنفط بشكل...
انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء فيما يزيد عن 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بعد ركود...
تتداول عملة البيتكوين عند 98.800 دولار، بانخفاض 2.6% مع استيعاب الأسواق للتداعيات المعقدة لسياسة ترامب التجارية متعددة الجبهات. شهدت العملة المشفرة تقلبات...
تنتظر الأسواق بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وطلبيات المصانع في ظل التوترات التجارية المستمرة في أعقاب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب...
انخفضت الأسواق العالمية بعد أن دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الصينية بنسبة 10% حيز التنفيذ، حيث أعلنت الصين على الفور عن تدابير...
الأسواق الأمريكية تحت الضغط: تراجعت مؤشرات وول ستريت مع استيعاب المتداولين للإعلانات الجديدة عن التعريفات الجمركية، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز...
ارتفعت عملات الدول المستهدفة برسوم ترامب الجمركية بشكل حاد، حيث أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم بعد محادثتها مع الرئيس دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية...
"احتفظ بأصدقائك قريبين، وأعدائك أقرب". من المرجح أن دونالد ترامب أخذ هذه الكلمات على محمل الجد، حيث وجد أعداء جدد قريبين جدًا. يعلن ترامب صراحة...
الأسواق الأمريكية والأوروبية تعاني من انخفاضات واسعة النطاق (-1.5٪ إلى -2.5٪) حيث أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على كندا...
أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى تنقذ وول ستريت تطبيق DeepSeek ماذا يعنيلاهذا بالنسبة لشركة Nvidia والشركات...
02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P: الفعلي...
تدهورت معنويات سوق العملات المشفرة اليوم تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي وتراجع المؤشرات في وول ستريت، حيث نشهد انخفاضًا بنسبة 1.5٪ تقريبًا في العقود الآجلة...
يتخلى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عن بعض مكاسبه الصباحية ويختبر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 30 فترة (EMA30، أرجواني فاتح) بعد بيان من...
تبدأ الأسبوع الجديد بجرعة أخرى من الاضطرابات في السوق. خلال عطلة نهاية الأسبوع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25٪ على المنتجات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: % مؤشر أسعار...
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاضات قوية، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) الذي وجد الدعم عند 5950 نقطة قد يشير إلى أن وول...
