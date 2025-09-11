عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
اتسمت بداية جلسة اليوم في وول ستريت بتشاؤم طفيف، نتيجة جني الأرباح بعد رد الفعل الصعودي يوم الجمعة على تحول باول نحو الحذر. ويُسجل أداء الشركات المرتبطة...
يواصل الغاز الطبيعي انخفاضاته الحادة التي بدأها الأسبوع الماضي. لاحظنا انتعاشًا طفيفًا بعد تمديد الاتفاقية، ولكن يوم الجمعة، استأنفت أسعار الغاز انخفاضها...
افتتحت الأسواق العالمية جلسة يوم الاثنين في أجواء متباينة. انخفضت العقود الآجلة في وول ستريت تدريجيًا، بينما ارتفع مؤشر التقلب (VIX) في بورصة شيكاغو للخيارات...
أثار خطاب جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة حماسًا كبيرًا في المؤشرات. صباح الاثنين، بدأت المؤشرات الأوروبية بتصحيح لهذه المكاسب. انخفض مؤشر DE40 بنسبة...
مؤشر Ifo لمناخ الأعمال لشهر أغسطس: 89 (المتوقع: 86.8؛ السابق: 88.6) الظروف الحالية: 86.4 (المتوقع: 86.7؛ السابق: 86.5) التوقعات: 91.6 (المتوقع:...
فقد مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) مكاسبه منذ بداية الجلسة الآسيوية (حاليًا: +0.05%)، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي...
أدى الخطاب الحمائمي الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول إلى إعادة ترتيب كبيرة في السوق، مع عودة توقعات خفض أسعار الفائدة وارتفاع...
أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +1.5%، ناسداك: +1.9%، داو جونز الصناعي: +1.9%، راسل: +3.86%)، وذلك استجابةً...
شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسةً مميزة. فقد ارتفع مؤشرا ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.7%، بينما قفز مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنحو...
يشهد مؤشر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ارتفاعًا ملحوظًا عقب خطاب جيروم باول. ويمنح هذا التحول في الخطاب نحو لهجة أكثر تشاؤمًا أملًا في تخفيضات أسرع...
ترتفع مؤشرات الأسهم الصينية مدعومةً بموجة من التفاؤل في الأسواق العالمية، وضعف الدولار الأمريكي (الذي يعزز الاهتمام بالأسواق الناشئة)، والمكاسب القوية...
تدعم التصريحات الحذرة لرئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقييمات الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة. ويعزز هذا التحول في المعنويات مكاسب بيتكوين وإيثريوم،...
انتهت الآن إحدى أهم فعاليات الأسواق المالية العالمية، ندوة جاكسون هول الاقتصادية. أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى احتمال خفض أسعار...
ستُطبق كندا إعفاءً جمركيًا على العديد من السلع الأمريكية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وستُزيل الرسوم الجمركية الانتقامية على...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي خلال خطاب جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية. أشار باول إلى تزايد المخاطر على سوق العمل الأمريكي. يعتقد...
سيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمةً في الندوة السنوية للبنوك المركزية في جاكسون هول. فيما يلي، نُقدّم لكم أهمّ الرؤى التي قدّمها رئيس...
يتعافى السوق من بعض خسائره هذا الأسبوع قبيل مؤتمر جاكسون هول. ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول. وسيحدد الخطاب،...
تحدثت سوزان كولينز، من الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على بلومبرغ، مشيرةً إلى حالة من عدم اليقين بشأن قرارات السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي،...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير ارتفاع شهرية في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات...
