نظرة على مخطط - US500 (04.02.2025)
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاضات قوية، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) الذي وجد الدعم عند 5950 نقطة قد يشير إلى أن وول...
أخبار الأسواق
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
المزيد
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الأسبوع بانخفاضات قوية، على الرغم من أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) الذي وجد الدعم عند 5950 نقطة قد يشير إلى أن وول...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات...
اليوم، جاءت القراءة النهائية لمؤشرات مديري المشتريات التصنيعية الأوروبية مختلطة، ولكن في حالة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، جاءت القراءة أقوى من...
بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السويسري (يناير) 47.5 مقابل 49.1 متوقع و48.4 سابقًا انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإسباني (يناير) إلى 50.9...
تفتح أزواج العملات المرتبطة بالدولار الأمريكي بفجوات قوية بسبب فرض التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا والصين. ويؤكد ترامب أن التعريفات الجمركية بنسبة...
إن خطر اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والصين، يفرض ضغوطاً على الأسهم الأميركية. ويتمثل الشاغل الرئيسي...
العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تخسر تحت ضغط أضعف جلسة في ستة أشهر في آسيا وعمليات بيع في جميع أنحاء الأسهم الأمريكية. يخسر EU50 وDAX 1.9٪ و 1.6٪ على...
تخسر عقود المؤشرات الأمريكية بشكل كبير، وسط مخاوف من حرب تجارية بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك و10٪ على السلع الصينية؛...
محت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بعض مكاسب اليوم بعد أن قام البيت الأبيض بتغيير تفاصيل سياسة التعريفات الجمركية. خلال المؤتمر الصحفي الرسمي...
خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للبيت الأبيض، أكد وزير التجارة الأمريكي ليفيت أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25% والصين بنسبة...
نحن على وشك بدء شهر جديد في الأسواق المالية. ومن المرجح أن يكون شهر فبراير مثيرًا للاهتمام مثل شهر يناير. وتشمل الموضوعات الرئيسية التي تظل في تركيز المستثمرين...
كما ذكرت وكالة رويترز، من المتوقع أن يصدر ترامب تعريفات جمركية على كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من مارس. ويرتفع البيزو المكسيكي مقابل الدولار الأمريكي...
ارتفعت أسهم شركة Cipher Mining بشكل كبير بعد الإعلان عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار من SoftBank، مما يمثل توسعًا كبيرًا في مراكز بيانات الحوسبة عالية...
افتتحت الأسواق في الولايات المتحدة جلسة التداول النقدي يوم الجمعة في مزاج جيد. بعد ساعة واحدة من افتتاح وول ستريت، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.2%، في حين...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات التضخم لشهر ديسمبر: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي: الفعلي 0.3%. التوقعات 0.3%...
ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الجمعة مؤشر داكس على ATH قبل بيانات الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة تداولت مؤشرات الأسهم الأوروبية...
أعلنت شركة سوق دبي المالي عن نتائجها الموحدة للسنة المالية المنتهية 2024، حيث سجل السوق زيادة بنسبة %24 في صافي الربح "قبل الضريبة"...
أصدرت شركتا شيفرون كوربوريشن (CVX.US) وإكسون موبيل كوربوريشن (XOM.US) اليوم تقارير أرباحهما للربع الرابع من عام 2024، والتي أظهرت مرونة الصناعة وسط انخفاض...
سجل الاقتصاد السعودي نموا في الربع الرابع من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022 مع توسع القطاع غير النفطي في إطار استراتيجية الحكومة التي تبلغ قيمتها...
قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لـطيران الإمارات ، عدنان كاظم، إن الطلبات الجديدة من الطائرات تبلغ 315 طائرة حتى عام 2032، وتتوزع...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم