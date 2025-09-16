اقرأ أكثر

حصاد السلع - النفط، الذهب، القهوة، الزنك (16.09.2025)

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...

أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول الحفاظ على ارتفاعه وسط ارتفاع تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة 📈

١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...

ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 10% بفضل التوقعات القوية 🚀

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...

٣ فبراير ٢٠٢٥
١٢:١٨ م

وول ستريت تحت ضغط العزوف عن المخاطرة وسط الرسوم الجمركية الأمريكية📉US100 يخسر 1.9٪؛ US2000 ينخفض ​​2.5٪، بيتكوين يدافع عن 95 ألف دولار

إن خطر اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، مثل كندا والمكسيك والصين، يفرض ضغوطاً على الأسهم الأميركية. ويتمثل الشاغل الرئيسي...
١١:٥٧ ص

التقويم الاقتصادي: مؤشر ISM للتصنيع في الولايات المتحدة، ومؤشرات مديري المشتريات النهائية من أوروبا ومؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو في دائرة الضوء في السوق 📊

العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية تخسر تحت ضغط أضعف جلسة في ستة أشهر في آسيا وعمليات بيع في جميع أنحاء الأسهم الأمريكية. يخسر EU50 وDAX 1.9٪ و 1.6٪ على...
٣١ يناير ٢٠٢٥

