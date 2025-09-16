مخطط اليوم - gold (31.01.2025)
الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية بدعم من بيانات الاقتصاد الكلي وضعف الدولار 💵 ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي عند 2800 دولار للأوقية، مسجلاً مكاسب بنسبة 6.70%...
أخبار الأسواق
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
المزيد
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
الذهب يرتفع إلى مستويات قياسية بدعم من بيانات الاقتصاد الكلي وضعف الدولار 💵 ارتفع الذهب إلى مستوى قياسي عند 2800 دولار للأوقية، مسجلاً مكاسب بنسبة 6.70%...
اليوم، سيكون التضخم مرة أخرى محور الاهتمام بالنسبة للمستثمرين. وسيكون التقرير الأكثر أهمية لهذا اليوم هو تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكي، المقرر...
مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتداول في الغالب بمشاعر إيجابية. مؤشر CH50cash يرتفع بنسبة 1.50%، بينما مؤشر JP225 يرتفع بنسبة 0.30% إلى 39,650 نقطة....
أصدرت شركة أبل نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024/2025. وقد نجحت الشركة في تجاوز توقعات الإيرادات بشكل طفيف، على الرغم من أن البيانات الواردة من السوق...
في وول ستريت، نشهد عودة التفاؤل الواسع، مع توجه المؤشرات الأمريكية الرئيسية نحو إغلاق الجلسة باللون الأخضر (S&P 500: +0.5٪، Nasdaq: +0.1٪، DJIA:...
ارتفعت أسهم سانوفي (SNY.US) بنسبة 4% اليوم على الرغم من انخفاض أرباح السهم ومبيعات أقل من المتوقع لدواء الربو الشهير، دوبيكسنت. ويعود الشعور الإيجابي إلى...
ستصدر شركة أبل (AAPL.US) أرباحها للربع الأول من السنة المالية 2024/25 اليوم بعد إغلاق السوق. دعونا نلقي نظرة على الموضوعات الرئيسية التي يجب مراقبتها في...
تغير مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة: القيمة: -321 مليار قدم مكعب التوقعات: -313 مليار قدم مكعب السابق: -223 مليار قدم مكعب
عودة المكاسب على مستوى القطاع إلى وول ستريت بيع مكثف لمنتجات Cargo Therapeutics بسبب توقف التجارب السريرية للمرحلة الثانية نمو الناتج المحلي الإجمالي...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي النفط يكمل الاتجاه الهبوطي بعد بيانات المخزونات تصريحات إدارة ترامب تضغط على أسهم الذكاء الصناعي الذهب...
خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. ومن المقرر أن تصعد رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 223, المتوقع: 224, الفعلي: 207 المطالبات المستمرة:...
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أن مطارات دبي ستستثمر 128 مليار درهم خلال العقد المقبل...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.00%، المتوقع: 2.75%، الفعلي: 2.75% معدل الفائدة: السابق:3.15%،...
في حين أن الغاز الطبيعي لا يهيمن على العناوين الرئيسية كما حدث في عام 2022، عندما ارتفعت الأسعار الأوروبية إلى ما يزيد عن 300 يورو لكل ميغاواط ساعة، فإن...
ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الخميس مؤشر داكس يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين قبل قرار البنك المركزي الأوروبي نتائج دويتشه بنك، إتش آند إم...
قرر مصرف الإمارات المركزي، الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40 بالمئة، بحسب بيان للمصرف وذلك إثر إعلان الاحتياطي...
أعلنت شركة التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية L3Harris (LHX.US) عن نتائج الربع الرابع والعام المالي 2024، حيث بلغت المبيعات السنوية 21.3 مليار دولار، بزيادة...
لقد أظهرت شركة آي بي إم (IBM.US) زخمًا قويًا في رحلة التحول، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات البرمجيات. فقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 8% بعد ساعات...
خسرت مجموعة سواتش (UHR.CH) ما يقرب من 3٪ في جلسة اليوم بعد أن أعلنت إحدى أكبر شركات تصنيع الساعات في العالم عن نتائج أقل بكثير من المتوقع لعام 2024. ومن...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم