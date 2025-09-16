نظرة على مخطط - Bitcoin (30.01.2025)
تواصل البيتكوين ارتفاعها القوي، حيث يتم تداولها عند 104,966 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من تمسك بنك الاحتياطي...
أخبار الأسواق
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
النفط ترتفع مخزونات النفط الأمريكية الآن بما يتماشى مع الموسمية، مما يدل على أنه حتى مع العجز العالمي في الربع الأول، قد تتعرض الأسعار لضغوط تعرضت...
حقق بنك الإمارات دبي الوطني زيادة في أرباحه قبل الضرائب بنسبة 15% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 27.1 مليار درهم في 2024، وذلك نتيجة لتوسيع نطاق تواجده الإقليمي...
من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم. من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي...
الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع 2024 - الربع الأول: الفعلي 0% (التوقعات 0.1%، السابق 0.4%) على أساس سنوي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي...
الناتج المحلي الإجمالي الألماني ربع السنوي -0.2% (توقعات -0.1%، السابق 0.1%) انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة -0.4% مقابل...
المستثمرون ينتظرون قرار البنك المركزي الأوروبي والبيانات الاقتصادية الأمريكية. ارتفاع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية؛ معنويات سوق الأسهم...
توقعت «بي إم آي» التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد دولة الإمارات في 2025 بنسبة 5.1%، ترتفع إلى 6% في عام 2026،...
تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة على ارتفاع، على الرغم من انخفاض أسهم مايكروسوفت بأكثر من 4% في تداولات ما بعد ساعات التداول على الرغم...
أصدرت شركة Meta Platforms Inc، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2024، لتكشف مرة أخرى عن خسائر كبيرة في قسم Reality...
يُظهر تقرير تسلا للربع الرابع من عام 2024 أن الشركة تعمل في قطاع يشهد تنافسية متزايدة، ليس فقط في الولايات المتحدة نفسها، بل وأيضًا في الصين. كما أن الطلب...
أعلنت شركة مايكروسوفت كورب عن أرباحها للربع الثاني من السنة المالية 2025، المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وبشكل عام، تجاوزت الإيرادات والأرباح توقعات وول ستريت،...
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 4.5%، بما يتماشى مع توقعات السوق. وقد غير البيان بشكل طفيف في بيانه، ولكن في الوقت نفسه أكد باول...
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. والآن تركز الأسواق المالية على خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول. وفيما...
تفاعل مؤشر US500 بشكل سلبي مع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يشير إلى موقف أقل حمائمية من الاجتماع السابق. ماذا نجد في البيان؟ مخاوف التضخم: على...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
ارتفعت أسهم شركة مارك زوكربيرج، Meta Platforms (META.US)، بشكل طفيف اليوم قبل نتائج الربع الرابع التي ستصدرها الشركة بعد جلسة التداول الأمريكية. سيهتم...
وبحسب المصادر، يناقش مسؤولو ترامب تشديد القيود على مبيعات إنفيديا في الصين، بعد إطلاق DeepSeek. وذكرت بلومبرج أن المسؤولين أجروا محادثات مبكرة للغاية حول...
أشار وزير التجارة الأمريكي الجديد، هوارد لوتنيك، اليوم إلى أن الولايات المتحدة قد تضعف سياسة التعريفات الجمركية ضد كندا والمكسيك، في حين يجب أن تكون التعريفات...
من المقرر أن تصدر شركة مايكروسوفت أرباح الربع الثاني من عام 2025 يوم الأربعاء بعد إغلاق تداولات وول ستريت وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن...
