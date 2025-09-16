معاينة أرباح ASML: ماذا يعني DeepSeek لطلب شرائح الذكاء الاصطناعي؟ 🔎📈
انخفضت أسهم شركة ASML Holding (ASML.NL) في جلسة اليوم، مما أدى إلى زيادة خسائر الأمس. ومن المقرر أن تصدر الشركة الرائدة عالميًا في مجال معدات أشباه الموصلات...
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الثلاثاء على انخفاض؛ انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.5٪، وتراجع مؤشر US500 بنسبة 0.2٪ ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من...
مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (يناير): 104.1 (توقعات 105.85، السابق 104.7) مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند (يناير):...
تطرح مصر سندات أجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح جي بي مورجان سيكيوريتيز، التابعة لبنك جي بي مورجان لبورصة لندن الذي أفصح بدوره أنه اعتبارًا...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة أربعة مليار دولار ما يعادل 15 مليار ريال، على أن يتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق...
صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: طلبيات السلع المعمرة: السابق: -2.0%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: % -2.2 طلبيات السلع...
ارتفعت أسهم شركة المقاولات الدفاعية RTX Corp. (RTX.US، المعروفة سابقًا باسم Raytheon Technologies) بنحو 2% بعد إصدار أرباح الشركة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى...
أصدرت شركة لوكهيد مارتن كورب (LMT.US) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 اليوم، حيث انخفضت الأسهم بنسبة 3.5% في تداولات ما قبل السوق حيث عانت شركة الدفاع...
أصدرت شركة SAP (SAP.DE)، إحدى أهم شركات التكنولوجيا في أوروبا، اليوم نتائج الربع الرابع والسنة المالية 2024، والتي أكدت أن ظروف عمل الشركة لا تزال تعمل...
أصدرت شركة بوينج (BA.US) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 اليوم، والذي كشف عن خسائر كبيرة وتحديات تشغيلية مع استمرار الشركة في جهودها لإعادة البناء...
سيمتلئ هذا الأسبوع بتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا الرائدة، والتي، بالنظر إلى رد فعل المستثمرين العصبي أمس على إصدار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد...
الأسهم الأوروبية تظهر أداءً متباينًا، حيث قاد مؤشر W20 المكاسب (+0.88%) بينما انخفض مؤشر EU50 الذي يمثل السوق الأوسع (-0.44%) ارتفاع أسهم مرسيدس بنز...
انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي إلى 1.0428، مسجلاً انخفاضًا حادًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار الأميركي الذي تعزز على نطاق واسع، حيث أدى موقف الرئيس ترمب...
تنتظر الأسواق بيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية الرئيسية وقراءات ثقة المستهلك وسط تقلبات السوق المتزايدة في أعقاب تطورات الذكاء الاصطناعي في الصين....
انخفضت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5٪ مع هبوط شركات صناعة الرقائق بسبب المخاوف بشأن نموذج DeepSeek AI الصيني....
واجهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية ضغوط بيع ثقيلة اليوم، حيث قادت أسهم التكنولوجيا الانخفاض. انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.4٪ بينما انخفض مؤشر ستاندرد...
في حين تنزلق معظم أسهم التكنولوجيا الكبرى في وول ستريت تحت تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني الجديد، انتعشت أسهم أبل (AAPL.US) بنسبة 3.2٪ من أدنى مستوى...
أصدرت شركة AT&T Inc. (T.US) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 اليوم، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من 6% حيث تجاوزت النتائج توقعات المحللين،...
انخفض مؤشر US100 بنسبة -2.34% إلى 21,395.48 مما أدى إلى انخفاض واسع النطاق في السوق، مع انخفاض مؤشر US500 بنسبة -1.44% إلى 6,043.9 حيث أثار DeepSeek...
ندوة الكترونية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت دبي ترقب إعلان البنك المركزي الأوروبي والفدرالي أسبوع حافل بإعلان شركات التكنلوجيا أرباحها
