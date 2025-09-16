شركة DeepSeek تهدد عرش السوق الأمريكي
ندوة الكترونية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت دبي ترقب إعلان البنك المركزي الأوروبي والفدرالي أسبوع حافل بإعلان شركات التكنلوجيا أرباحها
أخبار الأسواق
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
المزيد
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
المزيد
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت دبي ترقب إعلان البنك المركزي الأوروبي والفدرالي أسبوع حافل بإعلان شركات التكنلوجيا أرباحها
انخفضت أسهم شركة Allakos (ALLK.US) بأكثر من 77% اليوم بعد إصدار نتائج مخيبة للآمال من التجارب السريرية لعقارها AK006. كان العقار مخصصًا لعلاج...
تحاول العملات المشفرة درء الانخفاضات الناجمة عن التراجع في سوق الأسهم الأمريكية، حيث تخسر شركات أشباه الموصلات بقوة اليوم، مع تراجع مؤشر ناسداك 100 بنحو...
الساعة 03:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر دالاس للأعمال التصنيعية الفيدرالية لشهر يناير: القراءة الفعلية 14.1 مقابل التوقعات 0؛ القراءة...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 4:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
كانت أسعار الذهب تتحرك في اتجاه صاعد لبعض الوقت. ومع ذلك، فشل السعر الأسبوع الماضي في اختراق منطقة المقاومة عند مستوى 2789 دولارًا، مما أدى بعد ذلك إلى...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1493 , المتوقع: 1483, الفعلي: 1482 تراخيص البناء: السابق: 5.2%، المتوقع:...
تسببت عمليات البيع الواسعة النطاق في سوق الأسهم الأمريكية في تداولات ما قبل السوق في انخفاض حاد في عائدات السندات الأمريكية، مما دفع أسعار أدوات الدين...
كانت أسعار الإيثريوم تتحرك مؤخرًا دون اتجاه واضح. بالنظر من الناحية الفنية إلى الفاصل الزمني D1، يمكن للمرء أن يرى تشكيل رأس وكتفين عريض. جرت المحاولة...
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن السماح للأجانب بالاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، والتي...
ارتفع مؤشر التقلبات VIX CBOE (VIX)، الذي يرتفع عندما يتوقع المستثمرون في أسواق العقود الآجلة والخيارات زيادة حادة في تقلبات مؤشر S&P 500، بأكثر من...
أعلنت شركة "أدنوك للغاز" عن توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى شركة "جيرا جلوبال ماركتس" بقيمة 1.65...
العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) تخسر 1.3%؛ سوق الأسهم الأوروبية تحت الضغط مؤشر توقعات معنويات الأعمال Ifo من ألمانيا أقل من التوقعات؛ تقييم أفضل قليلاً...
اندمجت الموضوعان الأكثر سخونة فيما يتعلق برئاسة دونالد ترامب -الهجرة والرسوم الجمركية- هذا الأسبوع، وسط التوترات بين الولايات المتحدة وكولومبيا. رفض جوستافو...
وقعت إيطاليا اتفاقيات تعاون واتفاقيات صناعية بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا مع المملكة العربية السعودية في إطار شراكة استراتيجية قوية بين البلدين، بحسب...
تبدأ الأسواق المالية أسبوعًا جديدًا بتخفيضات حادة على مؤشر US100 في مواجهة تغييرات محتملة في ميزان القوى في صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة. يخسر مؤشر...
انخفاض العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة وافتتاح الأسواق الأوروبية على انخفاض المستثمرون يقيمون تأثير نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek...
يبدأ الأسبوع الجديد في الأسواق المالية بانخفاضات حادة في المؤشرات وسط تحولات محتملة في ميزان القوى داخل قطاع الذكاء الاصطناعي سريع التطور. يمكن...
انتهت جلسة الجمعة الأسبوع الماضي بضعف الدولار وجني أرباح طفيف في وول ستريت. انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات إلى أقل من 4.6٪،...
كانت الجلسة في أوروبا خاضعة لسيطرة المشترين في المرحلة الأولية، لكن البائعين سيطروا على الأمور. فقد خسر مؤشر داكس الألماني ومؤشر فوتسي البريطاني كلاً...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم