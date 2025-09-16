إدارة ترامب تبقي على قيود الإنتاج المفروضة على شركة بوينج ✈️
أكد شون دافي، الذي عينه ترامب وزيرا للنقل في الولايات المتحدة، أن إدارة ترامب لن تغير في الوقت الحالي القيود الإنتاجية المفروضة على بوينج فيما يتعلق بنموذج...
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 6:00مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
من المقرر أن يتولى دونالد ترامب رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (مرة أخرى). وسيلي خطابه الخاص جلسة أسئلة وأجوبة مع العديد من قادة الأعمال، بما...
تغير مخزون الغاز الطبيعي الأسبوعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (ECA) BCF: القيمة الفعلية: -223 التوقعات: -248 القيمة السابقة:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة و نصف بتوقيت دبي النفط يكمل الاتجاه الهبوطي بعد تصريحات ترامب الأسهم في اتجاه صعودي هل يعيد قرار المركزي...
ناسداك يقود الخسائر، بينما يظهر مؤشر داو جونز الصناعي قوة استقبال متباين لتقارير أرباح شركات الطيران الكبرى انخفاض أسهم إلكترونيك آرتس بسبب مراجعة...
انخفضت أسهم شركة Electronic Arts (EA.US) بأكثر من 17% في تداولات ما قبل السوق عقب إصدار النتائج المالية الأولية للربع السابق ومراجعة الشركة لتوقعاتها للعام...
يتعرض قطاع شركات أشباه الموصلات العالمية اليوم لضغوط هبوطية بسبب النبرة غير المؤكدة لتعليقات شركة SK Hynix تجاه الاستثمارات في العام المقبل. وعلى الرغم...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر: مبيعات التجزئة: الفعلية 0.0% على أساس شهري؛ المتوقعة 0.2% على أساس شهري؛...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 217, المتوقع: 221, الفعلي: 223 المطالبات المستمرة:...
الأسواق في أوروبا تفتح مرتفعة؛ العقود الآجلة لبورصة وول ستريت في مزاج متباين قبل الافتتاح أسهم بوما (PUM.DE) تسجل أضعف جلسة على الإطلاق؛ تخسر 18%...
أعلنت "إي آند"، اليوم عن تعاونها مع شركة IBM لإطلاق منصة شاملة تتضمن نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي وحلول حوكمة الذكاء الاصطناعي التوليدي. يهدف...
أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مهنئا بتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وأوردت...
على الرغم من الإشارات الإيجابية من الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، فإننا نشهد انخفاضات في عملة البيتكوين، وسوق العملات المشفرة بالكامل تقريبًا، حيث...
سعر الفائدة الرئيسي النرويجي الفعلي 4.5% (التوقعات 4.5%، السابق 4.50%) أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة ثابتًا عند 4.5% خلال اجتماعه...
الأسواق في أوروبا تفتح مرتفعة على الرغم من جلسة متباينة في آسيا. مؤشر داكس يكسب ما يقرب من 0.2٪ عقود مؤشر وول ستريت تخسر بشكل طفيف؛ مطالبات الإعانات...
كانت أسعار زوج العملات الرئيسي تتحرك في اتجاه هبوطي منذ نهاية سبتمبر من العام الماضي. ومع ذلك، جلب النصف الثاني من يناير تصحيحًا صعوديًا، والذي وصل إلى...
بعد جلسة الأمس الرائعة في وول ستريت، والتي ارتفع خلالها مؤشر ناسداك 100 بنحو 1.4%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.3%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة اليوم على معنويات إيجابية إلى حد ما. وقادت المكاسب في المقام الأول شركات التكنولوجيا، وخاصة تلك العاملة في قطاع أشباه...
مشروع ستارجيت هو استثمار رائد من القطاع الخاص يهدف إلى تمويل ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدى أربع سنوات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات...
