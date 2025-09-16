الذهب يكسر مستوى مقاومة مهم.. ما الذي ينتظر أسعار السبائك بعد ذلك؟ ❓
الذهب ارتفع اليوم بنحو 0.5% وكسر نقاط مقاومة مهمة تمثلت في قمم محلية بالقرب من 2720 دولار. وبالتالي، يمدد السبائك الاتجاه الصعودي الفني، والذي أشارت إليه...
النفط: يدعم استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة، انتعاش أسعار النفط والسلع الأخرى الحساسة لتحركات الدولار. ويظلّ الحذر يسود السوق وسط تكهنات بفرض عقوبات ثانوية جديدة تستهدف روسيا، مما يثير مخاوف من انخفاض محتمل في المعروض العالمي المتاح. ولم تتخذ الولايات المتحدة أي...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
بعد يومين من تنصيب ترامب، يبدو أن سوق الأسهم لديها أخيرًا بعض المجال للتعافي. خلال افتتاح جلسة النقد، نرى معنويات صعودية مستدامة في المؤشرات الرئيسية،...
سجلت أسهم شركة Teledyne Technologies (TDY.US) الأمريكية المتخصصة في الإلكترونيات المتقدمة والتصوير الرقمي والأجهزة والأدوات المهمة للمهام أعلى مستوى لها...
أعلنت شركة GE Vernova (GEV.US) عن نتائج الربع الرابع من عام 2024 والتي جاءت أضعف من المتوقع. ونتيجة لذلك، انخفض سهم الشركة في التعاملات المبكرة قبل السوق....
تشهد الأسواق الأوروبية أداءً قويًا في النصف الأول من الأسبوع، حيث اكتسبت زخمًا مع تراجع مخاوف المستثمرين بشأن القرارات الاقتصادية الأولية لإدارة ترامب....
مؤشر أسعار المنتجين في كندا (شهريًا): الفعلي: 0.2% التوقعات: 0.6% السابق: 0.6% ارتفع تضخم المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري و4.1% على أساس...
تجاوزت أرباح شركة بروكتر آند جامبل (PG.US) تقديرات الأرباح في الربع الثاني، بفضل الطلب المتزايد على السلع المنزلية. وارتفعت أسهم الشركة، التي تعتبر لاعباً...
حققت شركة Abbott Laboratories (ABT.US) مكاسب بلغت 3.00% تقريبًا في تداولات ما قبل السوق بعد أن نشرت الشركة أرباحها للربع الرابع. اختتمت شركة Abbott عام...
أعلنت شركة جونسون آند جونسون (J&J) عن نتائج الربع الرابع من عام 2024 والتي تجاوزت تقديرات المحللين، على الرغم من انخفاض الأرباح قليلاً على أساس سنوي....
افتتاح قوي لسوق الأسهم في أوروبا؛ مؤشر داكس يكتسب 0.8% ويحقق مستويات تاريخية جديدة مكاسب قوية لشركة سيمنز إنرجي (ENR.DE)؛ الأسهم تكتسب 9% - تأمل السوق...
أبرمت "عِلم" السعودية اتفاقاً للاستحواذ على كامل أسهم شركة "ثقة" المتخصصة في تقديم الحلول التقنية لخدمات الأعمال، من صندوق الإستثمارات...
تتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) في جلسة قوية أخرى اليوم، مما يمدد الزخم الصعودي الذي بدأ بالأمس بنسبة 0.5% أخرى. بالإضافة إلى النشوة التي...
تواصل حكومة دولة الإمارات فتح مزيدٍ من الآفاق الدولية للشركات الوطنية والقطاع الخاص في الدولة، وذلك من خلال تعزيز تمثيلها ضمن الوفود المشاركة في الفعاليات...
تتداول عقود المؤشرات الأوروبية بشكل مستقر، على الرغم من أن مؤشر DE40 يكتسب 0.14%؛ وفي آسيا نرى مكاسب باستثناء الصين، حيث يخسر CHN.cash ما يقرب من 1.2%. تقويم...
بالأمس، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.9%، وأضاف مؤشر ناسداك 100 0.6%، بينما ارتفع متوسط داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%. وحقق مؤشر راسل 2000 للأسهم ذات...
أعلنت شركة Netflix عن نتائج الربع الرابع من عام 2024، متجاوزة توقعات المحللين. وقد أظهرت الشركة زخمًا قويًا في كل من الإيرادات (الأعلى في عام 2024) وأكبر...
أظهرت المؤشرات الأوروبية أداءً متباينًا، مع تعرض الأسواق الرئيسية لضغوط. تمكن مؤشر UK100 من تحقيق مكاسب طفيفة بلغت 0.39%، في حين أضاف مؤشر FRA40 الفرنسي...
تعد شركة Netflix (NFLX.US) أول شركة أمريكية كبيرة في مجال التكنولوجيا تعلن عن أرباحها خلال موسم الأرباح هذا، بعد جلسة اليوم في وول ستريت. ويترقب المستثمرون...
ذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة أن حكومة ترامب الجديدة تخطط لاستثمار قياسي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حيث ستشكل شركة أوراكل...
ارتفعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي في بورصة شيكاغو للتجارة (WHEAT) بأكثر من 3٪ اليوم، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 12 ديسمبر 2024. أشار الرئيس الأمريكي...
