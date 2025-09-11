هل سيبقى باول متشددًا؟
تتوقع الأسواق أن يُبدي باول تشديدًا في خطابه، مُشددًا على أولوية مكافحة التضخم. ستُحدد تصريحات باول اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المُقرر...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
تشهد أسواق الأسهم الأوروبية اليوم مكاسب معتدلة على الرغم من البيانات الاقتصادية الألمانية المخيبة للآمال. تكشف الإحصاءات الأخيرة عن انكماش الاقتصاد الألماني...
يُعد الين الياباني من بين العملات الأضعف اليوم، على الرغم من صدور بيانات التضخم الأساسي الأعلى قليلاً. ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة...
اليوم - وعلى الأرجح طوال الأسبوع - سيكون الحدث الأهم هو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول في وايومنغ. تتوقع الأسواق أن...
صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي من ألمانيا وجاءت كالتالي: الناتج الإجمالي المحلي (فصلي): السابق: 0.3%, المتوقع: -0.1%, الفعلي: -0.3% الناتج...
شهدت أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعًا طفيفًا اليوم، باستثناء مؤشر JP225 الياباني (-0.25%) ومؤشر AU200.cash الأسترالي (-0.35%). وسجلت المؤشرات...
حاولت المؤشرات الأمريكية تقليص خسائرها مع نهاية الجلسة، إلا أن ضغوط البيع لا تزال قائمة في الأسهم الأمريكية. حاليًا، انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.42%، وانخفض...
دعت وزارة العدل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى إقالة الحاكمة ليزا كوك بسبب مزاعم احتيال محتمل على الرهن العقاري يتعلق بعقارات تملكها في ميشيغان...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دبي تراجع كبير للأسهم بعد خيبة أمل حول انهاء الحرب الأوكرانيا-الروسية بيانات قوية من منطقة...
أصدرت وول مارت (WMT.US) نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025. وقد خاب أمل المستثمرين بعض الشيء. فمعدل النمو مخيب للآمال، ومقاييس التقييم مرتفعة للغاية،...
مجموعة يونايتد هيلث هي واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية وأكثرها نفوذاً في الولايات المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في إيدن بريري، مينيسوتا. حافظت الشركة...
تغير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) الفعلي 13 مليار (التوقعات 18 مليار ، السابق 56 مليار)
صدر تقرير مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة (يوليو) بواقع 4.01 مليون وحدة مقابل 3.92 مليون و3.93 مليون وحدة سابقًا، مما يشير إلى نمو شهري بنسبة...
جاءت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو (البيانات الأولية لشهر يوليو) عند -15.5 مقابل -14.7 المتوقعة و-14.7 السابقة. ويشير...
لا يزال السوق الأمريكي تحت ضغط التقييمات المرتفعة والنتائج المخيبة للآمال وسياسة الاحتياطي الفيدرالي. وتشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا لليوم الثاني...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 49.8,...
الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر يوليو: مؤشر أسعار المنتجات الصناعية (IPPI): 2.6% سنويًا؛ 1.9% سنويًا سابقًا مؤشر أسعار المنتجات...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 224, المتوقع: 226, الفعلي: 235 المطالبات...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات، مرتدًا من مستوى الدعم الرئيسي عند 1.163. وبالتالي، لا يزال الزوج ضمن...
المؤشرات الأوروبية تُحبس أنفاسها انخفض مؤشر داكس الألماني قليلاً أعلنت نوفو نورديسك عن تجميد التوظيف انخفض مؤشر CTS Eventim بعد تقرير الأرباح
