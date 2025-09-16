موديرنا تحصل على تمويل لتطوير لقاح إنفلونزا الطيور؛ أسهمها ترتفع بنسبة 4.5% 💉
ارتفعت أسهم شركة موديرنا (MRNA.US)، المعروفة كلاعب رئيسي في سوق اللقاحات الدولية، بنحو 4.5% اليوم بعد حصولها على منحة حكومية لتسريع تطوير لقاح خاص لإنفلونزا...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
التقويم الاقتصادي اليوم خفيف نسبيًا. وبصرف النظر عن بيانات التضخم من كندا، لا توجد تقارير رئيسية مقررة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية الدولية. مع...
لم يكن اليوم الأول من رئاسة دونالد ترامب مميزًا بالأحداث الاحتفالية فحسب. فوفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، وقع الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة "ما...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر: متوسط الأرباح باستثناء المكافآت: الفعلي 5.6%؛ المتوقع...
نبدأ اليوم الأول بعد تنصيب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب. تبدأ الأسواق المالية اليوم في مزاج متوتر إلى حد ما في أعقاب...
اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، تم تنصيب دونالد ترامب كرئيس 47 للولايات المتحدة. اليوم هو أيضًا يوم مارتن لوثر كينج جونيور، لذلك لا توجد جلسة نقدية...
ملخص خطاب دونالد ترامب: السياسة الداخلية: السيطرة على الحدود: أعلن ترامب عن فرض حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية والتركيز على القضايا المتعلقة...
بعد أداء ترامب اليمين، هبطت أول عملة مشفرة في العالم إلى ما دون متوسطها الأساسي لخمسة أيام (اللون الأرجواني الداكن)، وهي ليست بعيدة عن المستوى...
قبل تنصيب ترامب مباشرة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، ظهرت تقارير تشير إلى أن الأوامر التنفيذية الأولية لن تتضمن فرض تعريفات جمركية قاسية. في...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة و نصف بتوقيت دبي ارتياح الأسواق بعد بيانات التضخم استلام ترامب الحكم وهل سنرى قرارات مفاجئة؟ قرار الفائدة...
يبدأ الأسبوع في سوق الأسهم الأمريكية بيوم مارتن لوثر كينج جونيور، مما يعني أن سوق الأسهم الأمريكية ستكون مغلقة يوم الاثنين. ومع ذلك، مع انطلاق موسم الأرباح...
ارتفع صافي ربح «المراعي» السعودية على أساس سنوي بـ16.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2024، إلى نحو 430.7 مليون ريال ما يعادل 114.8 مليون...
الأسهم الأوروبية تبدأ الأسبوع بمكاسب متواضعة الأسواق تنتظر مراسم تنصيب ترامب وول ستريت ستتوقف عن التداول اليوم في ظل عطلة البنوك كومرتس بنك ستخفض...
واصل مؤشر السوق السعودية «تاسي» ارتفاعه في بداية تداولات، اليوم الاثنين، قرب 12400 نقطة وهو أعلى مستوى في أكثر من 8 أشهر مع بداية ماراثون إعلان...
زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يكتسب اليوم 0.45% ليصل إلى 1.03230 بدعم من قوة اليورو وضعف الدولار. اليوم في تمام الساعة 6:00 مساءً، سيقام تنصيب دونالد...
خلال الحملة الرئاسية، اقترح دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه إذا أعيد انتخابه رئيسًا، فسوف يصبح ديكتاتورا ليوم واحد. وبرر ذلك بضرورة التوقيع...
قفزت القيمة السوقية لعُملة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب المشفرة $TRUMP، بعد أن أطلقها أمس، ما جعلها بين أكبر 20 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية،...
أعرب عدد من الخبراء والعاملين في القطاع العقاري في الإمارات عن توقعاتهم أن يواصل القطاع تحقيق مزيد من الأداء المتميز، عام 2025، موضحين أن العديد من العوامل،...
يبدأ الأسبوع الجديد بمكاسب مبتهجة في سوق العملات المشفرة. وتغذي أحداث نهاية الأسبوع المتعلقة بعملات عائلة ترامب الرسمية تخمينات المستثمرين بشأن الاحتياطيات...
ارتفع سعر البيتكوين حاليًا بنسبة 7.80%، ليتداول عند 109000 دولار، ليتجاوز مستويات 102000 دولار في غضون دقائق فقط. وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات واضحة...
