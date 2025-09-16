🛢️ النفط.. WTI الوسيط يتراجع بنسبة 2%
النفط. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% مع توقع الأسواق أن يخفف دونالد ترامب العقوبات الجديدة على صادرات النفط الخام الروسية، والتي فرضتها إدارة بايدن...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
على الرغم من المكاسب التي تحققت عند الافتتاح، فإن المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة تتداول باللون الأحمر، مما يخفف من ارتفاعات الأمس المستوحاة من عدم...
تغير مخزونات الغاز الطبيعي حسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (قدم مكعب) القيمة الفعلية -258 مليار التوقعات -260 مليار القيمة السابقة -40 مليار المصدر:...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي ناسدك يقترب من مستوياته القياسية النفط يرتفع بالرغم من البيانات ارتفاع الين الياباني بعد تصريحيا...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.8%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: %0.4 مبيعات التجزئة من...
تحولت شركة Oracle Corporation (ORCL.US)، التي كانت تعتبر في السابق موردًا لقواعد البيانات التقليدية، إلى لاعب هائل في مجال البنية التحتية للحوسبة السحابية...
أكد البنك المركزي الأوروبي على اتباع نهج حذر في سياسته النقدية لضمان عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، والمتوقع للنصف الأول من عام 2025. وعلى الرغم من دعوة...
وصلت أسعار العملة المشفرة الرئيسية إلى مستوى المقاومة 100500 دولار - 100800 دولار المفترض في التحليلات الأخيرة. نحن نتحدث عن المنطقة الناتجة...
شهدت النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الإعلان عن أربع استراتيجيات رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانة...
كانت أسعار زوج العملات الرئيسي تتحرك في اتجاه هبوطي لبعض الوقت. بالنظر إلى الفاصل الزمني D1، كانت هناك محاولة في الأيام الأخيرة لإجراء تصحيح، لكن المبادرة...
بعد ارتفاع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2.3% أمس، يمدد مؤشر US100 اليوم مكاسبه التي حققها أمس بنسبة 0.6% ويتجاوز 21500 نقطة انحسر القلق في السوق بشأن التضخم،...
أعلنت «أدنوك» و«إيه آي كيو» ، نجاح المرحلة التجريبية لحل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» الذي يُعد أول حل قائم على أنظمة...
الأسهم الأوروبية تبدأ تداولات الخميس على مكاسب المشاعر تدفع أسهم الأزياء وأشباه الموصلات ريتشمونت تكسب 14.5% قبل إعلان النتائج الفصلية نتائج...
تراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) بنحو 10% أمس، ويخسر نحو 20% من أعلى مستوياته المحلية. وكان العامل الذي دعم هذا التفاعل هو التعافي في وول ستريت،...
مؤشرات الأسهم ترتفع على جانبي الأطلسي؛ US100 يرتفع بنسبة 0.8% وDE40 يرتفع بنسبة 0.4% مبيعات التجزئة الأمريكية في بؤرة اهتمام الأسواق المالية الناتج...
أنهت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US)، أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم (صانعة لعمالقة مثل Nvidia وApple)، عام 2024 بنجاح...
تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس سنوي: 1% (توقعات 1.5%، توقعات سابقة 1.3%) تقدير الناتج المحلي الإجمالي في المملكة...
كانت جلسة الأمس في وول ستريت تحت سيطرة الثيران. حيث دعم تضخم أسعار المستهلك الأقل قليلاً من المتوقع وول ستريت؛ حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية بقوة اليوم بسبب انخفاض التضخم الأساسي في ديسمبر. ارتفع مؤشر US500 بأكثر من 1.5٪، بينما حقق مؤشر US100 مكاسب بنحو 2.0٪. تعد...
فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية من خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي جولسبي وويليامز، من منظور التضخم وحركات أسعار الفائدة المستقبلية: أوستن...
