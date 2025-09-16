١:١٨ م

مخطط اليوم - VIX (16.01.2025)

تراجع مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) بنحو 10% أمس، ويخسر نحو 20% من أعلى مستوياته المحلية. وكان العامل الذي دعم هذا التفاعل هو التعافي في وول ستريت،...