مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي: التضخم يقترب من الهدف، لكن السياسة المالية لا تزال تشكل تحديًا
فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية من خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي جولسبي وويليامز، من منظور التضخم وحركات أسعار الفائدة المستقبلية: أوستن...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
بعد أشهر من القتال العنيف والمفاوضات، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن، كما أفادت السلطات الأمريكية....
في وقت مبكر من يوم الخميس 16 يناير، قبل فتح السوق في أوروبا، ستنشر شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية العملاقة، Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)،...
هذا الأسبوع، لا يستطيع مستثمرو سوق العملات المشفرة الشكوى من الافتقار إلى التقلبات. فنحن نشهد حالة من التقلبات الشديدة، حيث تحول الشعور من الذعر الشديد...
انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة بمقدار 1.962 مليون برميل، وفقًا لأحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. تجاوز هذا الانخفاض...
افتتح سوق الأسهم بدفعة صعودية قوية مدفوعة بتقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. هذا هو التقرير الإيجابي الثاني على التوالي هذا الأسبوع، بعد قراءات التضخم...
ارتفعت أسعار المعادن النفيسة بدعم من قراءة التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والتي جاءت متوافقة مع التوقعات، في حين أشار معدل النمو السنوي...
قدم تقرير مؤشر أسعار المستهلك اليوم مفاجأة سلبية أخرى، حيث عكست بيانات مؤشر أسعار المنتجين الصادرة أمس. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بما يتماشى...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: %3.2 مؤشر...
أعلنت شركة بلاك روك (BLK.US) عن نتائج قوية للربع الرابع من عام 2024 يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 2.7% في تداولات ما قبل السوق حيث تجاوزت الأرباح...
سيتم تحديث القصة الإخبارية التالية مع إصدار البنوك الإضافية لتقاريرها الفصلية. مع اختتام القطاع المالي لموسم أرباح الربع الرابع، أعلنت كل من جي بي مورجان...
ارتفاع شركات مؤشر داكس قبل بيانات أمريكية رئيسية (مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش) ارتفاع أسهم HelloFresh بنسبة 6٪؛...
تم إطلاق القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض"محمد بن زايد سات"، MBZ-Sat، بنجاح أمس الثلاثاء 14 يناير، في تمام الساعة 11.09 مساءً...
النقاط الرئيسية للمستثمرين قبل جلسة هذا الأسبوع الحاسمة، عندما يتعرف السوق على أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي: يتوقع السوق أن يظل ضغط التضخم...
دخل مؤشر CBOE VIX للتقلبات (VIX)، الذي يتتبع تقلبات سوق الخيارات والعقود الآجلة لمؤشر S&P 500، جلسة اليوم عند الحد الأدنى لهيكل الاتجاه الصاعد؛ حيث...
اكتسب الين الياباني زخمًا مع تضخيم تعليقات محافظ بنك اليابان أويدا لتوقعات السوق بتحول وشيك في السياسة، مما دفع إلى تحركات كبيرة في أسواق العملات والسندات...
الساعة 07:45 صباحًا بتوقيت جرينتش، فرنسا - بيانات التضخم لشهر ديسمبر: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي: الفعلي 1.8% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.8% على أساس...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من بريطانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.6%, المتوقع: 2.6%, الفعلي: %2.5 مؤشر أسعار...
تواجه الأسواق يومًا محوريًا حيث ينتظر المستثمرون قراءات التضخم الرئيسية من الاقتصادات الكبرى، مع احتلال بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مركز الصدارة...
ارتفعت الأسواق الآسيوية بحذر يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3٪، في حين انخفض...
