AMD تنخفض بنسبة 44% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق 📊ما هو التالي لشركة أشباه الموصلات العملاقة؟

تتداول أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) بالفعل عند مستويات أقل بنحو 50% عن ذروتها في عام 2023، بعد أن خسرت ما يقرب من 10% في الأسبوع الماضي و38%...