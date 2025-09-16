حصاد الأسواق (15.01.2025)
ارتفعت الأسواق الآسيوية بحذر يوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية. ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3٪، في حين انخفض...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تراجعت الأسواق يوم الثلاثاء حيث ظل المستثمرون حذرين قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلك الحاسم يوم الأربعاء، على الرغم من بيانات مؤشر أسعار المنتجين المشجعة...
انخفضت أسهم شركة AEHR Test Systems (AEHR.US) المزودة لمعدات اختبار أشباه الموصلات بعد نتائج أضعف من المتوقع للربع المالي الثاني من عام 2025. حافظت الشركة...
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) اليوم بنحو 0.3٪ بعد الاقتراب من المستوى النفسي المهم 110. يمكننا أن نرى أن عوائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات لا تزال...
المؤشرات الأمريكية تتعافى من عمليات البيع الأخيرة في تردد نسبي؛ مؤشر US100 يكتسب 0.4%؛ مؤشر US200 يكتسب أكثر من 1% تسلا (TSLA.US) أقوى سهم بين شركات...
تتداول أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) بالفعل عند مستويات أقل بنحو 50% عن ذروتها في عام 2023، بعد أن خسرت ما يقرب من 10% في الأسبوع الماضي و38%...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 54%, المتوقع: 3.7%, الفعلي: %3.5 مؤشر...
وصلت أسهم أحد أشهر منتجي الشوكولاتة والحلويات في الولايات المتحدة، هيرشي (HRSHY.US)، إلى أدنى مستوياتها في 52 أسبوعًا مع تحول المشاعر العالمية وسط انخفاض...
النفط ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بعد العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا. وهذه هي أحدث العقوبات: حظر خدمات النفط: حظر على خدمات النفط الأمريكية...
تُعدّ المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الأسواق الرياضية الناشئة في العالم، وقد شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة من صندوق...
مؤشر DE40 يبدأ تداولات الثلاثاء بمكاسب سهم Suedzucker يحقق مكاسب على الرغم من إصدار نتائج ربع سنوية أسوأ باير تقلص نشاط عمليات الدمج والاستحواذ...
جلبت بداية جلسة الثلاثاء الآسيوية تحسنًا في المشاعر، بعد موجة الخوف التي غطت تداولات سوق الأسهم أمس. تمكن مؤشر US2000 من إغلاق التداول فوق المتوسط المتحرك...
العقود الآجلة تشير إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد الأوروبية أهم قراءة اليوم هي بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي مؤشر US100 يدافع عن الدعم...
جلبت جلسة الثلاثاء الآسيوية تحسنًا في المشاعر، بعد موجة الخوف التي سيطرت على تداولات سوق الأسهم أمس. يكتسب مؤشر CHN.cash اليوم 2.5٪. على الرغم من عدم...
كانت تحركات السوق الرئيسية اليوم مهيمنة على الأخبار الهامة للشركات وتطورات سوق العملات، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا....
بدأت شركة موديرنا (MRNA.US) الأسبوع بجلسة كئيبة بشكل استثنائي، حيث انخفض السهم بنحو 20%. يبيع المستثمرون أسهم الشركة المنتجة للقاح mRNA بعد المراجعة الهبوطية...
تراجعت المؤشرات الرئيسية، حيث قاد مؤشر US100 الخسائر بنسبة -1.31٪ إلى 20744.21، وانخفض مؤشر US2000 بنسبة -1.13٪ إلى 2177.0، بينما قفز مؤشر VIX بنسبة...
مع استيقاظ سوق رأس المال الأمريكية في اليوم الأول من الأسبوع الجديد، تواصل العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الانخفاضات التي سجلتها يوم الجمعة. وتشير كل...
سجلت عائدات السندات الأمريكية مؤخرًا زيادات قياسية في ظل موجة مخاوف المستثمرين بشأن عودة السياسة النقدية التقييدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025....
