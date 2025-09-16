نظرة على مخطط - TNOTE (13.01.2025)
سجلت عائدات السندات الأمريكية مؤخرًا زيادات قياسية في ظل موجة مخاوف المستثمرين بشأن عودة السياسة النقدية التقييدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025....
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفض اليورو اليوم إلى ما دون المستوى الحرج 1.02، حيث أعادت الأسواق تقييم توقعات السياسة النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بشكل...
انخفضت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بنسبة 3.5% في السوق قبل الافتتاح اليوم، حيث كشفت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن قواعد تصدير جديدة على شرائح الحوسبة...
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تستضيف شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025. إنطلقت...
أثارت العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن على روسيا مخاوف بشأن صدمة محتملة في العرض في سوق النفط. وتقدر شركة ريستاد إنرجي أن العقوبات، التي تستهدف...
بورشه تربح قليلا رغم صدور بيانات تسليم 2024 الأقل جيفريز تراجع توصيات فلاتكس ديجيرو و إس إم إيه سولار بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية...
ارتفعت الأسعار حاليًا بأكثر من 5%، بعد أن قلصت مكاسبها من ارتفاع سابق شهدت فيه الأسعار ارتفاعًا بنحو 10% في بداية جلسة اليوم. ويعزى ارتفاع الأسعار...
بدأت سوق العملات المشفرة الأسبوع في مزاج أضعف بشكل ملحوظ. يختبر البيتكوين مرة أخرى مستويات أقل من 93000 دولار، على الرغم من أن سعره ارتفع مؤقتًا خلال عطلة...
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بصناع المحتوى المشاركين في «قمة المليار متابع 2025»...
تستيقظ الأسواق المالية على أسبوع جديد في مزاج غير مواتٍ، حيث طغت عليها بيانات الاقتصاد الكلي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، سيتحول انتباه المستثمرين بسرعة إلى...
تتداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مزاج أضعف، ردًا على انخفاضات يوم الجمعة في سوق الأسهم الأمريكية بعد بيانات التوظيف القوية - NFP. المؤشرات...
صدمت تقارير الوظائف القوية في ديسمبر الأسواق، حيث تجاوزت 256 ألف وظيفة جديدة التوقعات البالغة 164 ألف وظيفة. وقد أدى هذا إلى موجة بيع واسعة النطاق في...
حددت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) اجتماعًا مغلقًا يوم الخميس المقبل. على الرغم من عدم الكشف عن موضوع الاجتماع، إلا أن المستثمرين يتكهنون بالفعل بأنه قد...
انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم، حيث انخفض مؤشر US 500 (S&P 500) بنسبة 1.6٪، حيث أجبر تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في ديسمبر المستثمرين على...
علق عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أوستن دين جولسبي، على تأثير الاقتصاد الأمريكي والتضخم والرسوم الجمركية اليوم. وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته. عضو بنك...
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، في طريقها لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، مدفوعة بالمخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب العقوبات...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تقرير التضخم لجامعة ميشيغان لشهر يناير: الظروف الحالية في ميشيغان: الفعلي 77.9؛ السابق 75.1؛ معنويات...
تراجعت المؤشرات الرئيسية، مع انخفاض US2000 بنسبة -1.59٪ إلى 2،218.6، وانخفض US500 بنسبة -0.65٪ إلى 5،905.9، بينما قفز مؤشر VIX بنسبة 3.37٪ إلى 18.43 ارتفعت...
انخفض سعر البيتكوين إلى 93 ألف دولار بعد بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي عززت الدولار والعائدات في أول رد فعل للأسواق...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر: متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: 3.7% فعلي؛ 3.9% سابقًا؛ التغيير...
