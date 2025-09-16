عاجل: ارتفاع الدولار الكندي بعد بيانات سوق العمل الكندية 📌
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر ديسمبر: متوسط الأجور بالساعة للموظفين الدائمين: 3.7% فعلي؛ 3.9% سابقًا؛ التغيير...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
أصدرت شركة دلتا إيرلاينز (DAL) تقرير أرباح الربع الرابع من عام 2024 اليوم قبل فتح السوق، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 6% في تداولات ما قبل السوق حيث تجاوزت...
سجل خام برنت مكاسب بنحو 2% اليوم، حيث يضع السوق في الحسبان تحسن الأساسيات المدعومة بالأوضاع الجيوسياسية وانخفاض درجات الحرارة والمخاوف الحقيقية بشأن انقطاع...
كان سهم جنرال إلكتريك (GE.US) في اتجاه صاعد لبعض الوقت. بالنظر من الناحية الفنية إلى الفاصل الزمني D1، توقف النمو في منتصف أكتوبر 2024، تلاه جني الأرباح....
مؤشر DE40 يحافظ على المنطقة بالقرب من ATH بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية ستركز انتباه المستثمرين في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش يوبيسوفت...
سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التوظيف في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم بلومبرج أن يتراوح...
ضغطت قوة الدولار الأمريكي وتحسن توقعات العرض على العقود الآجلة للسكر في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، يعد السكر اليوم أقوى سلعة زراعية، حيث ارتفع بنحو 1.5٪...
كان زوج العملات USD/JPY لا يزال يحوم حول المقاومة العليا للتماسك قبل بدء جلسة التداول الأوروبية اليوم، مستقرًا حول أعلى مستوياته منذ يوليو 2025، لكن المشاعر...
تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح جلسة النقد في أوروبا ستركز بيانات NFP الأمريكية انتباه المستثمرين في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش يرتفع...
تبدأ الجلسة الأخيرة من الأسواق المالية لهذا الأسبوع. تشهد المؤشرات الآسيوية انخفاضات معتدلة اليوم بعد أن هبطت عملة البيتكوين، أحد الممثلين الرئيسيين...
أغلقت بورصتا نيويورك وناسداك اليوم بسبب إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. اختتمت الأسواق الأوروبية جلسة اليوم بتفاؤل متباين. وكان...
شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ارتفاعًا حادًا خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف السوق المتزايدة بشأن التضخم وقرارات بنك الاحتياطي...
حقق علاج سرطان الدم من سانوفي نقاط نهاية أساسية مشتركة في دراسة المرحلة الثالثة من Iraklia. ارتفع السهم بنسبة 1٪ اليوم في باريس، مواصلاً اتجاهه الصعودي...
تجاوز عقد EMISS الحد الأعلى للقناة الهابطة (الخطوط الصفراء المتقطعة) في نهاية العام الماضي. ومن وجهة نظر فنية (فاصل D1)، فهذه علامة على انعكاس محتمل للاتجاه...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط يرتد بعد بيانات المخزونات ومؤشر أسعار المستهلكين في الصين الين الياباني يقترب من منطقة...
أعلنت كارفور عن توقف عملياتها وإغلاق أفرعها في سلطنة عمان ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي منشوراً يؤكد إغلاق جميع الأفرع في السلطنة بعد عقود من العمل على...
داكس يحقق أداءً أضعف من المؤشرات الأوروبية؛ مؤشر DE40 يخسر 0.2%. زالاندو (ZAL.DE)، لوفتهانزا إيرلاينز (LHA.DE)، شركة الشحن هاباج لويد (HLAG.DE) تخسر...
تتمتع شركة Xylem (XYL.US)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المياه، بموقع استراتيجي عند تقاطع اتجاهين حاسمين: ندرة المياه المتزايدة والطلب...
ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فوق مستوى 158، وسط قوة الدولار الأمريكي. ارتفعت الدخول الأساسية للعمال اليابانيين بأكبر قدر في 32 عامًا،...
