السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي
جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار إذ يأتي هذا الطرح بعد...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
سجل الإنتاج الصناعي الألماني على أساس سنوي (المعدل موسميًا في نوفمبر) - 2.8% مقابل -4.5% متوقعة و-4.75% سابقًا سجل الإنتاج الصناعي الشهري...
كان مزاج وول ستريت في جلسة الأمس مختلطًا، ولكن في النهاية جاء المشترون إلى المقدمة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪،...
استعادت مؤشرات الأسهم الكثير من الخسائر التي تكبدتها في الجزء الأول من الجلسة، على الرغم من النبرة المتشددة للمحضر. يريد معظم الأعضاء اتباع نهج معتدل...
فيما يلي أبرز ما جاء في اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 17 و18 ديسمبر أشار أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون...
قالت شركة Meta Platforms (META.US) اليوم إنها ستختبر ميزة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستمكن مستخدمي Facebook Marketplace من تصفح القوائم من eBay...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الآجلة، حيث ارتفعت بنسبة 4% مع موجة البرد في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي أدت إلى زيادة الطلب. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
أشار وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى أن الولايات المتحدة قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط؛ على...
تعرضت أسهم منتجي اليورانيوم لضغوط اليوم؛ حيث خسر صندوق URNU.DE المتداول في البورصة أكثر من 5%، وتراجعت أسهم شركة Uranium Energy Corp (UEC.US) بنحو 3% إلى...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة الرابعة و نصف مساءً بتوقيت جرينتش. وكان...
تدعم المشاعر المتراجعة في وول ستريت تحركًا صعوديًا آخر في مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) والذهب، حيث تستعد الأسواق للتأثير غير المعروف من رسوم ترامب...
الأسواق الأمريكية تنخفض بشكل عام مع انخفاض مؤشر US2000 بنسبة -1.25٪، بينما يرتفع مؤشر VIX بنسبة 3.55٪ إلى 18.38 وسط تقلبات متزايدة تعليقات إنفيديا...
مبيعات الجملة في الولايات المتحدة على أساس شهري: 0.6% (توقعات 0.2%، السابق -0.1%) مخزونات الجملة في الولايات المتحدة على أساس شهري: -0.2% (توقعات...
على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، إلا أن القرار كان متشددًا. قلل بنك الاحتياطي الفيدرالي من توقعاته بشأن...
كشف دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، أن شركة “داماك” الإماراتية ستستثمر 20 مليار دولار على الأقل في تطوير مراكز البيانات في الولايات...
جاءت طلبات البطالة الأمريكية في 201 ألف مقابل 215 ألفًا متوقعة و211 ألفًا سابقًا طلبات البطالة المستمرة: 1.867 مليون (توقعات 1.86 مليون، سابقًا 1.844...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 211, المتوقع: 214, الفعلي: 201 المطالبات المستمرة:...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
أعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي" ، استكمال الاستحواذ على 80% من ملكية شركة "نافيغ 8 توبكو القابضة" مقابل 3.8 مليار درهم أو ما...
