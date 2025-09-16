DE40: ارتفاع أسهم الدفاع الأوروبية بعد مؤتمر ترامب
الأسواق الأوروبية في الغالب باللون الأخضر مؤتمر ترامب يعزز أسهم شركات الدفاع الأوروبية TeamViewer يعلن عن نتائج أولية تفوق التوقعات Siemens Energy...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
نجح القطاع العقاري في دولة الإمارات في الحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024 على مستوى المشاريع العقارية والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخاً...
تشير البيانات الاقتصادية الكلية من الولايات المتحدة إلى استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات، مما يثير مخاوف المستثمرين بشأن موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - مسح الأعمال والمستهلكين لشهر ديسمبر: مسح الأعمال والمستهلكين: الفعلي 93.7؛ المتوقع...
وسعت عملة البيتكوين خسائرها اليوم، حيث انخفضت بنسبة 1.00% أخرى بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها أمس. وكان المحفز لانخفاض الأمس هو بيانات ISM الأقوى...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر: مبيعات التجزئة الألمانية: الفعلي -0.6% على أساس شهري؛...
سنستقبل اليوم تقريرًا آخر عن سوق العمل - تقرير ADP الذي يعتبر هو ثاني أهم تقرير لسوق العمل في الولايات المتحدة بعد تقرير الوظائف غير الزراعية،...
تتداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ بمعنويات معتدلة على الرغم من عمليات البيع التي شهدتها الأسواق الأمريكية والعملات المشفرة أمس. لا تظهر المؤشرات الصينية...
اليوم في وول ستريت، نرى انعكاسًا للمشاعر الإيجابية التي كانت في الأمس. يبيع المستثمرون الأسهم استجابة لبيانات ISM الأفضل من المتوقع وتقرير JOLTS القوي...
اقتباسات رئيسية من بيان دونالد ترامب اليوم: قال دونالد ترامب إن حظر بايدن على حفر النفط والغاز البحري في مناطق شاسعة لن يظل ساري...
لقد خسر عقد ناسداك 100 (US100) أكثر من 1.5% بعد بيانات خدمات ISM التي أظهرت زيادة قياسية في مؤشر الأسعار. وبالتالي، فإن العقود الآجلة لمؤشر CBOE VIX (VIX)...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - وظائف JOLTS الشاغرة لشهر نوفمبر: الواقع 8.098 مليون؛ التوقعات 7.730 مليون؛ السابق...
النفط: بلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر 2024 في بداية عام 2025، مدعومة بآمال في تعافٍ اقتصادي أقوى من المتوقع في البداية. وذكرت...
تفتح مؤشرات الأسهم على ارتفاع طفيف. تدعم معنويات السوق تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا بشأن المنتجات الجديدة. يضعف الدولار قليلاً. ترتفع...
من المتوقع أن يتعافى مؤشر US100 من الخسائر الأخيرة، بدعم من ارتفاع أسهم إنفيديا بنسبة 2.6% قبل السوق عقب إعلانات الرئيس التنفيذي جينسن هوانج...
بعض سنوات سوق الأوراق المالية تترك طعمًا مريرًا، وكان عام 2024 بالنسبة لمؤشر CAC 40 أحدها. كان أداء سوق الأوراق المالية الفرنسية ضعيفًا بشكل واضح مقارنة...
مشاعر سوق العملات المشفرة أقل تفاؤلاً اليوم، ويبدو أن أكبر عملة مشفرة تواجه اختبار الزخم. قد يشير انخفاض سعر البيتكوين على الرغم من الطلب القوي على صناديق...
تخسر أسهم شركة Heico (HEI.US)، الشركة المصنعة لقطع الغيار والمكونات الإلكترونية الحيوية المستخدمة في قطاعات الطيران والفضاء والجيش والفضاء، ما يقرب من...
كان زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري في اتجاه صاعد منذ سبتمبر 2024. ومؤخرًا، تمكن السعر من الاختراق فوق المقاومة عند 0.9020، ولكن حدث تراجع سريع....
الأسهم الأوروبية تظهر قوة واسعة، مع تقدم مؤشر W20 الألماني (+1.37%) وانخفاض مؤشر AUT20 النمساوي (-0.16%) دويتشه تيليكوم تدمج عمليات البيع بالجملة...
