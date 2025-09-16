١:١١ م

مخطط اليوم - Bitcoin (08.01.2025)

وسعت عملة البيتكوين خسائرها اليوم، حيث انخفضت بنسبة 1.00% أخرى بعد عمليات البيع الحادة التي شهدتها أمس. وكان المحفز لانخفاض الأمس هو بيانات ISM الأقوى...