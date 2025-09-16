DE40: الأسهم الأوروبية خضراء في الغالب اليوم، دويتشه تيليكوم تعيد هيكلة نفسها
الأسهم الأوروبية تظهر قوة واسعة، مع تقدم مؤشر W20 الألماني (+1.37%) وانخفاض مؤشر AUT20 النمساوي (-0.16%) دويتشه تيليكوم تدمج عمليات البيع بالجملة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
الأسهم الأوروبية تظهر قوة واسعة، مع تقدم مؤشر W20 الألماني (+1.37%) وانخفاض مؤشر AUT20 النمساوي (-0.16%) دويتشه تيليكوم تدمج عمليات البيع بالجملة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من أوروبا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.7%, المتوقع: 2.7%, الفعلي: %2.7 مؤشر...
لم يكن للين الياباني بداية جيدة جدًا لجلسة الثلاثاء في أسواق العملات الأجنبية. اخترقت العملة اليابانية مؤقتًا منطقة 158.26 اليوم، والتي لم نشهدها على الزوج...
تشير العقود الآجلة حاليًا إلى افتتاح منخفض قليلاً لجلسة النقد في أوروبا يحدث هذا بعد المكاسب القوية التي حققتها وول ستريت بالأمس والانخفاضات في الصين...
ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلك السويسري لشهر ديسمبر. بلغت البيانات الرسمية 0.6% على أساس سنوي، بما يتماشى...
استمرت الجلسة الآسيوية في مزاج مختلط. استعاد مؤشر نيكاي الياباني بعض الأرض بعد هبوط الأمس، في حين مدد مؤشر هانغ سنغ الصيني خسائره بنسبة 1.7٪ أخرى. تشير...
بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي لشهر ديسمبر، الحالي: 56.8؛ التوقعات: 58.5؛ السابق: 56.1 طلبيات السلع المعمرة لشهر ديسمبر. حاليًا: -1.2%...
تفتتح الأسواق في الولايات المتحدة جلسة التداول النقدي يوم الاثنين بمعنويات جيدة. فبعد 15 دقيقة من افتتاح وول ستريت، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.15%، في حين...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 3:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة و نصف بتوقيت دبي هذه الأسباب وراء الارتفاع المتزامن لـ الذهب والدولار معاً ضعف اليوان والروبية الهندية يقلل...
ترامب ينفي أنه سيقلص سياسته الخاصة بالتعريفات الجمركية. وردًا على هذه الأخبار، تراجع اليورو عن مكاسبه المبكرة مقابل الدولار الأمريكي. أفاد...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من ألمانيا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.4%, المتوقع: 2.5%, الفعلي: %2.9 مؤشر...
يواصل اليورو مكاسبه مقابل الدولار الأميركي بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترمب تعمل على وضع منهجية لفرض تعريفات جمركية عالمية جديدة على الواردات...
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداول في الأسبوع الجديد بمكاسب. حيث ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.4% على أساس يومي، في حين خسر مؤشر FTSE100 في المملكة المتحدة...
حافظت دبي للسنة الثانية على التوالي أن تكون المدينة الشرق أوسطية، التي تحقق المركز الثامن عالمياً، والأول إقليمياً في مؤشر «قوة المدن العالمي 2024»...
08:15 - اسبانيا، بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر ديسمبر. الحالي: 57.3 التوقعات: 54 سابقا: 53.1 08:45 - ايطاليا، بيانات مؤشر...
بدأ تداول الغاز الطبيعي في الأسبوع الجديد بفجوة صعودية كبيرة بعد موجة من التبريد في الولايات المتحدة انتشرت في معظم أنحاء البلاد. وكما تظهر أحدث بيانات...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد في أوروبا. يأتي هذا بعد جلسة ضعيفة نسبيًا في آسيا، حيث سجلت المؤشرات الصينية واليابانية انخفاضات كبيرة....
بدأنا أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية. تمتد الأسواق الآسيوية في الانخفاضات التي بدأت الأسبوع الماضي، على الرغم من أن قراءة بيانات مؤشر...
المؤشرات الأمريكية تتعافى بشكل إيجابي من الخسائر التي تكبدتها في الأيام الأخيرة من عام 2024. ويتصدر مؤشر ناسداك المؤشر (+1.7%)، يليه مؤشر ستاندرد آند...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم