ارتفاع راينميتال 3% في محاولة لوقف موجة البيع 📈
ارتفعت أسهم شركة الدفاع الألمانية العملاقة راينميتال (RHM.DE) اليوم بنحو 3%، متعافيةً بنحو 7% من أدنى مستوى لها محليًا مؤخرًا، حين انخفض السهم لفترة وجيزة...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بريطانيا في الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من بريطانيا: مؤشر مديري المشتريات...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من أوروبا في الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من أوروبا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي:...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) ألمانيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات المركب: السابق: 50.6, المتوقع: 50.2,...
سيهيمن على يوم الخميس تقارير مؤشر مديري المشتريات، والتي ستقدم رؤىً حول نشاط التصنيع والخدمات في الاقتصادات الرئيسية. من المتوقع أن ينخفض مؤشر منطقة...
أغلقت وول ستريت على انخفاض أمس، على الرغم من تقليص جزء كبير من خسائر الجلسة المبكرة مع بدء المستثمرين في "الشراء عند الانخفاض" (مؤشر ستاندرد...
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: لم يُحدث محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحولات كبيرة في السوق، ولكن اتُهم إلى حد كبير بأنه...
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو رأى غالبية أعضاء اللجنة أن مخاطر ارتفاع التضخم تفوق مخاطر التوظيف، لا سيما في ظل حالة عدم...
انخفضت أسهم إستي لودر بأكثر من 4% بعد توقعات أرباح عام 2025 التي جاءت دون توقعات المحللين. وأشارت الشركة إلى التحديات المستمرة الناجمة عن ضعف الطلب في...
دعا دونالد ترامب ليزا كوك، حاكمة الاحتياطي الفيدرالي، إلى الاستقالة فورًا، وكتب على موقع "تروث سوشيال": "يجب على كوك الاستقالة فورًا!!!!"....
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 2:30مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
مع افتتاح وول ستريت، لوحظ إحجام واضح عن الأصول الخطرة، مدفوعًا بتزايد المخاوف من أن محادثات السلام في أوكرانيا قد لا تُسفر عن نتائج ملموسة، وقد تستمر لأشهر...
قبل بدء جلسة تداولات يوم الأربعاء في وول ستريت، نشرت شركتا التجزئة الأمريكيتان العملاقتان، تارجت ولو، نتائجهما الفصلية. ورغم كونهما من نفس القطاع، تُظهر...
افتتحت أسواق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف يوم الأربعاء، مع تراجع العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 (US100) وستاندرد آند بورز 500 إلى المنطقة السلبية....
ارتفع سعر الذهب اليوم بنسبة تقارب 2%، مشكلاً نموذج مثلث صاعد، مما يشير إلى طلب قوي وإقبال السوق على استمرار الاتجاه. أشار ترامب اليوم على منصة "تروث...
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر (SUGAR) في بورصة ICE بأكثر من 2% اليوم، مما يجعلها السلعة الزراعية الأفضل أداءً. وأشارت بيانات التزام المتداولين (CoT)...
يواصل مؤشر الدولار استقراره حول مستوى 98، بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، قبل ساعات فقط من صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير....
تواصل المؤشرات الأوروبية تراجعها منذ الأيام الأخيرة. وتتعرض تقييمات المؤشرات لضغوط من قطاع الدفاع الأوروبي وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، الذي شهد تصحيحًا...
مؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو (سنويًا): 2% (توقعات: 2%، سابقًا: 2%) القراءة الشهرية: 0% (توقعات: 0%، سابقًا: 0.3%) مؤشر...
افتتحت أسواق الأسهم جلسة يوم الأربعاء على أداءٍ أضعف قليلاً، مع تركيز الاهتمام بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، حيث ستُعلن شركة تارغت (TGT.US) للتجزئة...
