صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تخسر أسهم تسلا (TSLA.US) ما يقرب من 1.5٪ قبل افتتاح الجلسة بعد انفجار شاحنة سايبرترك التابعة للشركة خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس. ومع ذلك، فإن الأمر...
ارتفعت أسهم شركة الشحن الدنماركية TORM (TRMDA.DK)، المتخصصة في شحن النفط والمنتجات البترولية، بأكثر من 6% اليوم بعد أن انخفضت بأكثر من 50% من ذروتها في...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 220, المتوقع: 222, الفعلي: 211 المطالبات المستمرة:...
أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند 4.0% في التقرير الاقتصادي للربع الثالث من العام الجاري. بينما خفض توقعاته...
بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداول في العام الجديد بمكاسب، على الرغم من أن حجم تلك المكاسب قد تم محوه إلى حد كبير. ارتفع مؤشر داكس الآن بنسبة 0.2% على...
تنهي اليوم أسواق الإمارات تداولات عام 2024 بأعلى إغلاق لسوق دبي منذ 17 عاماً وذلك بدعم من قطاع العقارات الذي كان الأبرز من بين جميع القطاعات وبقيمة سوقية...
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) بأكثر من 0.3٪ اليوم، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات انخفضت إلى 4.53٪ أي بأكثر من 4 نقاط أساس، جنبًا...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي HCOB إسبانيا: الفعلي...
تشهد سوق الأسهم الصينية انخفاضات حادة اليوم، حيث انخفضت بنسبة 2.65-3.15%. وقد يعزى ضعف المعنويات في المؤشرات إلى قراءات أقل بكثير من تقرير مؤشر مديري المشتريات...
اليوم 2 يناير 2025، تظل العديد من أسواق الأسهم العالمية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. خلال الجلسة الآسيوية، تكون الأسواق الرئيسية مثل اليابان ونيوزيلندا...
تتداول مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض خلال الجلسة الأولى من العام الجديد. بالإضافة إلى ذلك، تظل العديد من الأسواق،...
ارتفعت مؤشرات الولايات المتحدة خلال جلسة التداول الأخيرة من العام. أصبحت شهية المخاطرة أكثر وضوحًا بعد عمليات البيع في العطلات، مع ملاحظة...
المؤشرات ترتفع قليلاً في بداية الجلسة الدولار يكتسب أيضاً عوائد السندات تتراجع تبدأ الجلسة التجارية الأخيرة من العام بمكاسب معتدلة. ومن المتوقع...
يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا طفيفًا اليوم بعد التراجعات التي شهدها في جلسة الأمس، حيث تعرضت الأسهم ومؤشرات الأسهم أيضًا للانخفاض. ويشهد قطاع العملات...
سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ارتفاعًا طفيفًا دفعه إلى ما فوق منطقة 158، وبالتالي ترك مساحة تقترب من 2.5% للذروات المحلية المسجلة في يوليو. لم...
تشهد العقود الآجلة للغاز الطبيعي تقلبات متزايدة حيث تشير توقعات الطقس إلى تحول كبير نحو درجات حرارة أكثر برودة، مما يؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة وسط مخاوف...
تواجه الأسواق جلسة مختصرة في آخر يوم تداول في عام 2024، مع إغلاق العديد من البورصات العالمية أو تشغيل ساعات عمل مخفضة عشية رأس السنة الجديدة. سيكون التركيز...
انخفضت الأسهم الآسيوية في آخر يوم تداول في عام 2024 وسط أحجام عطلة ضئيلة، مع انخفاض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.2٪ لكنه يتجه لتحقيق...
تشهد الأسواق الأمريكية ضعفًا واسع النطاق اليوم، وخاصة في قطاع التكنولوجيا. انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.1٪ (42،525)، مع تعويض الخسائر السابقة...
