٤:٢٩ م

DE40: البيانات الصينية تثقل كاهل أسهم الأزياء والسيارات الأوروبية ⌚

بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداول في العام الجديد بمكاسب، على الرغم من أن حجم تلك المكاسب قد تم محوه إلى حد كبير. ارتفع مؤشر داكس الآن بنسبة 0.2% على...