ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12.7% إلى 6.76 مليار دولار في أكتوبر
صادرات السعودية غير النفطية شهدت زيادة بنسبة 12.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2024، حيث وصلت إلى 25.38 مليار ريال سعودي (حوالي 6.76 مليار دولار)، مما يعكس...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
الأسهم الأمريكية تفتح باللون الأحمر، رغم أنها لا تزال تتجه نحو أسبوع مربح انخفاض مخزونات الجملة الأمريكية بشكل غير متوقع صفقة اندماج Amedisys وUnitedHealth...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الين الياباني يقترب من منطقة دعم مهمة النفط يتأرجح ما بين المخزونات واستمرار الضغوط في...
الأسواق الأوروبية تظهر أداءً متباينًا، بقيادة مؤشر AUT20 النمساوي اتفاق العمل مع فولكس فاجن يفشل في تحقيق أهداف التكلفة دويتشه بوست تعلن عن إصلاح...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - مبيعات التجزئة: الواقع السنوي: 1% مقابل التوقعات: 3%، السابق: 3.5%
يظل زوج الدولار/الين بالقرب من مستويات حرجة حيث يزن المتداولون الاختلاف في السياسة بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وسط مخاطر التدخل المتزايدة...
ستركز الأسواق اليوم على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة مخزونات الجملة وبيانات ميزان التجارة المسبقة للسلع. كما سيتم مراقبة تقارير جرد إدارة معلومات...
ارتفعت الأسواق الآسيوية مع تقدم اليابان في المكاسب، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 2.1% بعد بيانات التضخم الأقوى من المتوقع في طوكيو. تقدمت الأسهم الصينية...
انخفضت مؤشرات وول ستريت بشكل طفيف بعد عطلة الأعياد، مع بعض جني الأرباح بعد مكاسب يوم الثلاثاء. تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.1٪ يوم...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 220, المتوقع: 223, الفعلي: 219 المطالبات المستمرة:...
سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية مستوى قياسيًا جديدًا، متجاوزًا لأول مرة حاجز 51 جنيهًا. في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار نحو 51.01 جنيه...
تم تخفيض أسعار الفائدة في تركيا بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47.5% من 50%. وكان من المتوقع خفضها إلى 48.5%. ومن الجدير بالذكر أن التضخم انخفض من 75% في مايو...
منحت وكالتا التصنيف الائتماني موديز وفيتش تصنيفات قوية لشركة أرامكو السعودية، وذلك بعد إطلاقها برنامج الأوراق التجارية الأمريكي بقيمة 10 مليارات دولار. وأعلنت...
تسعى استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030 إلى إضافة 178 ألف وظيفة جديدة، ليصل إجمالي الوظائف في القطاع إلى 366 ألف وظيفة. ومن المتوقع أن تساهم السياحة في اقتصاد...
مع بقاء بضع جلسات تداول فقط في عام 2024، من الواضح أن العام كان مضطربًا للسلع الأساسية، وخاصة المعادن اللينة والمعادن الثمينة. وعلى العكس من ذلك، فقد أثبت...
تراجع مؤشر US100 اليوم إلى ما دون 22000 نقطة بقليل، بعد ارتفاع قوي يوم الثلاثاء عشية عيد الميلاد. وكان النمو مدفوعًا بشركات التكنولوجيا. وكانت الزيادات...
اليوم الثاني من عيد الميلاد هو عطلة رسمية لمعظم الاقتصادات الأوروبية، مع بقاء البورصات مغلقة. من ناحية أخرى، تعمل غالبية الأسواق الآسيوية، وتعود وول ستريت...
في تعاملات الصباح الأوروبية، استمر الارتفاع الأخير الذي شهدته العقود الآجلة لبورصة وول ستريت. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.2%، بينما ظل مؤشر US500 قريبًا...
أعلن وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية عبد الله آل صالح في لقاء إعلامي أن عدد الشركات المسجلة في الإمارات بلغ المليون شركة موضحا أن الإمارات تتصدر الدول العربية...
