السعودية: "نيوم" و"سامسونغ آند تي" تستثمران 1.3 مليار ريال في روبوتات البناء
أعلنت شركة "نيوم"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة "سامسونغ آند تي" لإطلاق مشروع مشترك باستثمار...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات
فازت شركة بوينغ بصفقة ضخمة مع شركة "بيغاسوس" التركية للطيران، بلغت قيمتها 36 مليار دولار، متفوقة على منافستها إيرباص. تتضمن الصفقة تأكيد طلب...
اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موازنة إمارة الشارقة لعام 2025 التي بلغت 42 مليار درهم، محققة نمواً ملحوظاً...
عشية عيد الميلاد خضراء في وول ستريت استمر ارتفاع أشباه الموصلات تتداول الخطوط الجوية الأمريكية مستقرة على الرغم من النمو غير المتوقع بعد تداول...
مؤشر التصنيع الفيدرالي في ريتشموند: القيمة الفعلية: -10 المتوقعة: -10 القيمة السابقة: -14 مؤشر ظروف العمل الفيدرالي في ريتشموند: القيمة...
بيتكوين تخفض مكاسبها أمس وتعود إلى منطقة الدعم عند حوالي 94000 دولار، بخسارة 1.00%. قد يتوقع المستثمرون انخفاض التقلبات والسيولة في الأسواق خلال أسبوع...
الأسهم الأوروبية ترتفع في الغالب على الرغم من ركود العطلات فيستري تخفض توقعات الأرباح لهذا العام؛ الأسهم تخسر أكثر من 18% رينو ترتفع بنسبة 2% بعد...
في الجزء الأول من اليوم، تعرفنا على محضر قرار أسعار الفائدة الذي أصدره بنك اليابان في أكتوبر/تشرين الأول. وأكد بنك اليابان على نهجه الحذر في رفع أسعار...
ركزت بداية جلسة الفوركس يوم الثلاثاء على نشر محاضر بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان. في حالة بنك أستراليا، أكدت البيانات موقف البنك المتشدد في...
تُقدم فترة العطلات مشهدًا فريدًا للأسواق المالية. في حين تُغلق معظم البورصات الرئيسية في الغرب، تحافظ الأسواق الآسيوية عمومًا على عملياتها المنتظمة. ومع...
تشهد المؤشرات الأمريكية اليوم انتعاشات قبل العطلات. وتم تعويض الخسائر الأولية الناجمة عن قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأسوأ من المتوقع في وقت لاحق من الجلسة....
انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي NATGAS (هنري هب) بنحو 3.5% اليوم مع رد فعل المستثمرين بجني أرباح هائلة، حيث اقتربت من 3.5 دولار لكل مليون وحدة...
جلبت جلسة التداول الأمريكية يوم الاثنين، في اليوم السابق لعيد الميلاد، دفعة هبوطية أخرى عبر الأسهم الأمريكية بعد أكبر يوم "سحر ثلاثي" في الولايات...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع طفيف. ثقة...
وقعت وكالة المشتريات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عقدًا جديدًا مع شركة الأسلحة الألمانية Rheinmetall (RHM.DE) لتوريد ذخيرة مدفعية عيار 155...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي بيانات PCE تعيد الزخم للأسواق الأسهم الين الياباني في دائرة الضوء الذهب يرتد من منطقة مقاومة...
ارتفعت أسهم شركة هوندا موتور (HMC.US) بنسبة 15% في تداولات ما قبل السوق في الولايات المتحدة عقب أنباء عن بدء محادثات الاندماج رسميًا مع نيسان. ومن شأن...
الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري - الفعلي 0.6% مقابل التوقعات: 0.3%، السابق:...
ارتفعت أسهم Rumble (RUM.US)، المنافس المباشر لـ YouTube، بنحو 44% قبل بدء جلسة اليوم بعد أن قررت Tether، مصدر أكبر عملة مستقرة في العالم USDT، شراء أسهم...
مؤشر داكس الألماني يواصل خسائره بي إم دبليو تكشف عن مخالفات في الصادرات الروسية دويتشه بنك للأوراق المالية يسوي تحقيقات هيئة الأوراق المالية...
