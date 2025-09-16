١:٤٤ م

مخطط اليوم - USDJPY (24.12.2024)

في الجزء الأول من اليوم، تعرفنا على محضر قرار أسعار الفائدة الذي أصدره بنك اليابان في أكتوبر/تشرين الأول. وأكد بنك اليابان على نهجه الحذر في رفع أسعار...