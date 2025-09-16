عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الإسباني أقل من التوقعات
كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي الإسباني للربع الثالث من عام 2024 أحد الإصدارات الرئيسية للاقتصاد الأوروبي المقرر صدورها اليوم. وكان من المتوقع أن يُظهر...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
الذهب يستقر عند مستوى 2630 دولارا مع تقييم المتداولين لتوقعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية، في حين تشير التوقعات المؤسسية إلى إمكانات...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر: الناتج المحلي الإجمالي: الفعلي 0.9%...
ستركز الأسواق اليوم على سلسلة من قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي والمؤشرات الاقتصادية الكندية، في حين تراقب أيضًا بيانات ثقة المستهلك الأمريكي في...
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أحيت بيانات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة الآمال في تخفيف السياسة. ارتفع مؤشر MSCI Asia-Pacific باستثناء اليابان...
ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع، بعد أن أشار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الاستهلاك الشخصي إلى ضغط أقل من المتوقع...
في الأسبوع المقبل، بسبب عطلة الأعياد، من المتوقع أن تشهد العديد من الأسواق فترة أكثر هدوءًا. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الإصدارات المثيرة للاهتمام التي...
سجلت الأسهم الأميركية مكاسب قوية في نهاية الأسبوع، بعد أن انتعش المستثمرون في أعقاب تعليقات باول المتشددة يوم الأربعاء. ورغم أن كبير المصرفيين في بنك الاحتياطي...
قررت شركة بيركشاير هاثاواي (BRKA.US) بقيادة وارن بافيت زيادة حصتها في شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) إلى 4.58% من قيمة محفظة BRKA الإجمالية. وأعلنت...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.6%, المتوقع:2.9%, الفعلي: %2.8 توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة بتوقيت دبي الأسواق الأمريكية تهبط بعد قرار الفدرالي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي أقل من المتوقع
انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.8% في وقت مبكر من يوم الجمعة انخفضت أسهم نايكي بنسبة 5% بعد الأرباح الفصلية ستاربكس تحت ضغط الإضرابات في العطلات فيدكس...
قلصت الأسهم الأميركية خسائرها بعد صدور بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي التي جاءت أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت مراقبة التقرير...
وتحافظ أسعار الغاز الطبيعي على مسارها الصاعد، حيث وصل عقد فبراير إلى 3.35 دولار. ومن ناحية أخرى، يتم تداول عقد يناير عند 3.6 دولار، مما يشير...
انخفضت أسهم شركة نوفو نورديسك (NOVOB.DK) بنسبة 20% بعد أن أصدرت الشركة العملاقة للأدوية، المعروفة بأدوية السمنة Ozempic وWegova، بيانات مخيبة...
مؤشر داكس الألماني يواصل خسائره لقد ضخ دويتشه بنك حوالي 310 مليون يورو في دويتشه بنك بولسكا، وذلك في المقام الأول لمعالجة التقاضي الجاري بشأن الرهن...
تراجعت عملة البيتكوين عن مستوياتها القياسية المرتفعة مع تثبيط موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد لحماس العملات المشفرة، على الرغم من أن الطلب البنيوي...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر: مبيعات التجزئة على أساس سنوي - الفعلي: 0.5% مقابل التوقعات:...
تنتظر الأسواق بيانات التضخم الرئيسية لأسعار الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وأرقام ثقة المستهلك في ميشيغان اليوم، بعد موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي...
