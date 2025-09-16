٩:٥٦ م

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (20.12.2024)

في الأسبوع المقبل، بسبب عطلة الأعياد، من المتوقع أن تشهد العديد من الأسواق فترة أكثر هدوءًا. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الإصدارات المثيرة للاهتمام التي...