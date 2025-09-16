حصاد الأسواق (20.12.2024)
ر الفائدة في عام 2025، حيث عانت معظم المؤشرات الآسيوية من خسائر أسبوعية حادة. وقد أثارت إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفضين محتملين فقط لأسعار الفائدة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
لا تزال المشاعر في وول ستريت ضعيفة، حيث تكافح المؤشرات للتعافي من الانخفاضات الحادة التي شهدتها أمس. وعلى الرغم من المكاسب الطفيفة عند افتتاح جلسة النقد،...
أعلنت شركة Tripadvisor عن صفقة بقيمة 435 مليون دولار للاستحواذ على Liberty TripAdvisor Holdings، بهدف تبسيط هيكل رأس مالها من خلال سداد الديون وإصدار الأسهم...
خسرت عملة البيتكوين 2.00% اليوم، لتهبط إلى ما دون حاجز 100 ألف دولار أمريكي. ويستمر الانخفاض على الرغم من عمليات البيع الديناميكية التي شهدتها العملة أمس...
تغير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للغاز الطبيعي (BCF) الفعلي -125 مليار (توقعات -126 مليار، السابق -190 مليار) بلغ إجمالي الغاز العامل...
بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها البورصة الأمريكية أمس، شهد افتتاح وول ستريت اليوم انتعاشًا طفيفًا. حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للسوق الفورية بنسبة 0.60-0.70%،...
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي،أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الخط الأزرق لمترو دبي في 9 سبتمبر 2029 مؤكدة أيضاً أنها منحت عقداً للمشروع بقيمة 20.5...
توقعات ميكرون الضعيفة تدفع أسهم "الشركات التكنولوجية الكبرى" الأوروبية إلى الهبوط فولكس فاجن مع اتفاق إعادة الهيكلة المحتمل تميزت...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 242, المتوقع: 229, الفعلي: 220 المطالبات المستمرة:...
برزت شركة AppLovin (APP.US) كواحدة من أكثر قصص النجاح التكنولوجية في عام 2024، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة تزيد عن 780% حتى الآن مع نجاح شركة الإعلانات والألعاب...
تم اصدار قرار المركزي البريطاني بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة: السابق:4.75%، المتوقع: 4.75%، الفعلي: 4.75% توزيع أصوات المصرفيين (ارتفاع...
ارتفع الدولار الأمريكي بشكل حاد أمس بعد أن اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قرارًا متشددًا. خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس،...
النرويج - قرار البنك المركزي النرويجي. الفعلي: 4.5%. التوقعات: 4.5% (مُحافظ عليها) لا تزال هناك حاجة إلى سياسة نقدية تقييدية لتحقيق الاستقرار في...
السويد - قرار البنك المركزي السويدي. الفعلي: 2.5%. التوقعات: 2.5% (انخفاضًا من 2.75%) التعليقات الرئيسية: قد يتم خفض سعر الفائدة مرة أخرى خلال...
العقود الآجلة تشير إلى انخفاض الأسواق في أوروبا الين الياباني يخسر 1% مقابل الدولار الأمريكي بعد تصريحات أويدا في وقت لاحق من اليوم، سيتجه انتباه...
قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% خلال القرار النقدي اليوم، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. وكان توزيع أصوات المصرفيين 8 أصوات...
شهدت الأسواق انخفاضات كبيرة في نهاية جلسة الأمس بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪، لكنه...
يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هو متوقع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪، ولكن في الوقت نفسه يراجع بشدة توقعاته الاقتصادية الكلية ويشير...
يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن سعر الفائدة الحالي يقترب بالفعل من سعر مقيد ويعلن أن خفضين في العام المقبل يبدو مناسبًا. هذا تغيير صارخ عن...
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بدأ المؤتمر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ بما يتماشى مع التوقعات في وول...
