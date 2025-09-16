١١:٥٥ م

مؤشر US500 ينخفض ​​إلى أدنى مستوى شهري وسط تصريحات باول المتشددة

يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى أن سعر الفائدة الحالي يقترب بالفعل من سعر مقيد ويعلن أن خفضين في العام المقبل يبدو مناسبًا. هذا تغيير صارخ عن...