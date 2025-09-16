(مباشر) المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول بدأ المؤتمر بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5٪ بما يتماشى مع التوقعات في وول...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
لقد تم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كما كان متوقعا إلى 4.5%، في حين تغيرت التوقعات الاقتصادية الكلية وتوقعات أسعار الفائدة بشكل ملحوظ. كما يقوم...
أعلن الفدرالي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تم اصدار قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة معدل الفائدة:...
ارتفعت أسهم شركة ACM Reserach (ACM.US) المصنعة لأشباه الموصلات بنحو 5% اليوم في موجة من الانتعاش الأوسع في قطاع أشباه الموصلات، مع انتعاش Synaptics من...
ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 3% اليوم، مدفوعة بالمخاوف بشأن العرض تحسبًا لمحصول أضعف من المتوقع في ساحل العاج لهذا الموسم. ومع ذلك، قبل ساعة تقريبًا،...
سيُعلن عن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الساعة 7 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم، بينما سيبدأ المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول...
وول ستريت تفتح مستقرة؛ عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ترتفع قليلاً - تسلا (TSLA.US) تخسر أقوى أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى. انخفضت معظم القطاعات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
يطغى على السوق المالية السعودية في الأسبوع ما قبل الأخير من العام عاملان رئيسيان؛ قرار الفيدرالي حول الفائدة وتماهي البنك المركزي السعودي معه...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1419 , المتوقع: 1430, الفعلي: 1505 تراخيص البناء: السابق: -0.4%،...
ارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات المتعثرة ماليًا نيسان بنحو 24٪ خلال جلسة التداول الآسيوية اليوم بعد انتشار أنباء عن اندماج الشركة المحتمل مع هوندا في جميع...
سنتعرف الليلة على قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المرتقب بشدة بشأن مستوى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. دعونا نلقي نظرة على الوضع الفني للذهب...
ضخت البنوك العاملة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، 105.6 مليار درهم ما يعادل حوالي 28.7 مليار دولار في القطاع الخاص. ونتيجة...
استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملاتها ، سيولة ناهزت 3.22 مليارات درهم، في وقت ربح رأس المال السوقي لسوق دبي المالي أكثر من 7.44 مليارات درهم،...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك المنسق باستثناء الطاقة والأغذية: الفعلي...
مؤشر داكس الألماني في طريقه لإنهاء سلسلة الخسائر زادت UniCredit بشكل كبير حصتها في Commerzbank إلى حوالي 28٪، بما في ذلك 9.5٪ ملكية مباشرة و 18.5٪...
الجنيه الإسترليني لا يزال تحت الضغط مع ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة مما يعقد توقعات سياسة بنك إنجلترا، مع تقليص الأسواق لتوقعات خفض أسعار الفائدة لعام...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 2.6% على أساس سنوي؛ المتوقع...
يهيمن على تقويم اليوم قرار أسعار الفائدة الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة...
تتداول الأسواق الآسيوية بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة...
