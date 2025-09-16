اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4%   زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...

عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...

١٨ ديسمبر ٢٠٢٤
١١:٠٠ ص

التقويم الاقتصادي: قرار أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في دائرة الضوء

  يهيمن على تقويم اليوم قرار أسعار الفائدة الذي طال انتظاره من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة...

تقويم السوق

تحركات الأسواق

 

