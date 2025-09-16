٨:٥٠ م

الكاكاو يمحو بعض مكاسبه بعد الوصول إلى أعلى مستوى تاريخي جديد مدفوعًا بمخاوف العرض 📈

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 3% اليوم، مدفوعة بالمخاوف بشأن العرض تحسبًا لمحصول أضعف من المتوقع في ساحل العاج لهذا الموسم. ومع ذلك، قبل ساعة تقريبًا،...