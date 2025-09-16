حصاد الأسواق (18.12.2024)
تتداول الأسواق الآسيوية بحذر قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول، حيث من المتوقع على نطاق واسع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
يشهد مؤشر US500 تراجعًا اليوم، مما يمحو جميع مكاسب الأمس. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.3% ولكنه يظل فوق مستوى 6050 نقطة. كما خسر مؤشر US100 0.3%، متراجعًا...
ارتفعت أسهم شركة ON Semiconductor (ON.US) اليوم بنسبة 2.10% إلى 68.13 دولار للسهم بعد تقارير عن تعزيز التعاون مع شركة Denso Corp في تطوير تكنولوجيا القيادة...
انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 2%، ويرتبط ذلك جزئيًا ببيانات الأمس عن حالة الاقتصاد الصيني وأرقام معالجة النفط في نوفمبر. وكشفت بيانات الأمس عن نمو معتدل...
أغلق سهم إعمار العقرية في سوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوى منذ مارس 2008، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح بنسبة 100% من...
افتتحت المؤشرات على انخفاض بنسبة 0.30-0.45% في بداية جلسة التداول النقدي. يكتسب الدولار الأمريكي بعض المكاسب. ترتفع عائدات السندات الأمريكية. تواصل...
02:15 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - إنتاج التصنيع لشهر نوفمبر: الواقع الفعلي 0.2% على أساس شهري؛ التوقعات 0.5% على...
النفط: يشهد خام برنت حركة تصحيح سعرية أخرى، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ليحوم حول مستوى أقل بقليل من 75 دولارًا للبرميل. قد...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك المنقح: الفعلي 2.7% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.6% على أساس...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: %0.7 مبيعات التجزئة من...
مؤشر داكس الألماني يحوم بالقرب من ATH ارتفعت أسهم إيرباص بعد ترقية دويتشه بنك إلى "شراء" من "احتفاظ". انخفضت أسهم تيسين كروب...
الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، مؤشرات معنويات المستهلك الألماني لشهر نوفمبر توقعات الأعمال الألمانية: 84.4 مقابل التوقعات 87.5 (السابق 87.2) التقييم...
سجل مؤشر ناسداك المركب إغلاقًا قياسيًا وسط أداء متباين للسوق، حيث دفعت الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية مكاسب قطاع التكنولوجيا بينما تأخرت القطاعات التقليدية....
الساعة 07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر: مؤشر متوسط الدخل (باستثناء المكافآت): الفعلي 5.2%؛ المتوقع 5%...
يتضمن تقويم اليوم بيانات مهمة عن سوق العمل في المملكة المتحدة، ومؤشرات ثقة الأعمال في ألمانيا، وأرقام مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وستراقب الأسواق...
الأسواق العالمية حذرة قبل قرارات البنوك المركزية، مع التركيز على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. الأسواق تتوقع 94٪ من احتمال خفض 25 نقطة...
جميع المؤشرات الأمريكية باللون الأخضر يوم الاثنين. يتصدر مؤشر ناسداك 100 مكاسبه الصعودية بنسبة 1.23٪، يليه مؤشر راسل 2000 (+0.83٪)، ومؤشر ستاندرد آند...
ارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 4% اليوم، مما رفع القيمة السوقية لأكبر عملة مشفرة إلى 2.1 تريليون دولار. وقد دعم هذا الاتجاه التعليقات الأخيرة من دونالد ترامب،...
ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.88% اليوم، مدفوعًا في المقام الأول بالارتفاع الملحوظ بنسبة 9.2% لشركة برودكوم (AVGO.US) إلى 245.57 دولارًا، حيث يواصل المستثمرون...
أثارت الارتفاعات الحادة في أسعار الكاكاو في النصف الأول من هذا العام مخاوف من أن تصبح الشوكولاتة سلعة فاخرة في المستقبل القريب. لسنوات، كانت الأسعار تحوم...
