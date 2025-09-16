٧:١٣ م

ارتفاع قياسي في أسعار الكاكاو: هل تصبح شوكولاتة سانتا من الكماليات؟

أثارت الارتفاعات الحادة في أسعار الكاكاو في النصف الأول من هذا العام مخاوف من أن تصبح الشوكولاتة سلعة فاخرة في المستقبل القريب. لسنوات، كانت الأسعار تحوم...