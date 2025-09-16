الولايات المتحدة: وول ستريت تبدأ على ارتفاع يوم الاثنين؛ مؤشر ناسداك يستعيد عافيته
وول ستريت تفتح مرتفعة يوم الاثنين ارتفعت أسهم هانيويل بعد إعلانها أنها تستكشف فصلًا محتملًا لأعمالها في مجال الطيران والفضاء انخفضت أسهم فورد موتور...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
وول ستريت تفتح مرتفعة يوم الاثنين ارتفعت أسهم هانيويل بعد إعلانها أنها تستكشف فصلًا محتملًا لأعمالها في مجال الطيران والفضاء انخفضت أسهم فورد موتور...
الساعة 02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر: مؤشر مديري المشتريات العالمي المركب من ستاندرد آند...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة و ربع بتوقيت دبي هل نرى هدية من باول للمستثمرين هل يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بيانات اقتصادية...
صدرت بيانات مؤشر نيويورك من الولايات المتحدة في تمام الساعة 2:00 بتوقيت غرينتش. مؤشر نيويورك: السابق: 31.20, المتوقع: 6.40 , الفعلي: 0.20 لم...
في عملية إعادة تنظيم كبيرة أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي، من المقرر أن يرحب مؤشر ناسداك 100 بثلاث شركات تكنولوجية عالية الأداء بينما يودع ثلاث شركات أخرى....
المؤشرات الأوروبية تخسر في بداية جلسة الإثنين فيفندي تفصل كانال+ واستوديو كانال بورش تعلن عن احتمال خفض قيمة أسهم فولكس فاجن تشهد جلسة الإثنين...
وقعت شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية السعودية مذكرة تفاهم مع شركة باركن الإماراتية المدرجة في سوق دبي المالي وفي هذا الإطارقالت الشركة في بيان...
انخفض سعر الغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 3.5% في بداية الأسبوع، مواصلاً التراجع القوي منذ نهاية الأسبوع الماضي الذي تجاوز خلاله السعر 3.5 دولار/مليون وحدة...
استأنفت عملة البيتكوين اتجاهها الصعودي في بداية الأسبوع ووصلت إلى مستويات تاريخية جديدة فوق 106000 دولار. وعلى الرغم من أن بعض المكاسب قد تم محوها بالفعل...
ألمانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر الخدمات. حاليًا: 51 التوقعات: 49.3 سابقًا: 49.3 الصناعة. حاليًا: 42.5 التوقعات: 43.1...
العقود الآجلة تشير إلى انخفاض افتتاح جلسة النقد اليوم في أوروبا البيتكوين يصل إلى مستويات تاريخية جديدة الانتباه يتحول إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات...
بدأنا أسبوعًا جديدًا في الأسواق المالية. تميزت بداية جلسة يوم الاثنين بعملة البيتكوين، التي وصلت إلى مستويات تاريخية جديدة فوق 106000 دولار،...
يشهد مؤشر US500 تصحيحًا اليوم، حيث خسر 0.15% قبل ساعتين من إغلاق الجلسة. ومن المرجح أن تكون هذه الحركة مرتبطة بجني الأرباح بعد الأداء القوي الأسبوع...
حققت شركة Rigetti Computing (RGTI.US) مكاسب أخرى بنسبة 15.60% وسط اهتمام متزايد بالحوسبة الكمومية. وجاءت نقطة التحول في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أعلنت...
مع اقتراب الأسبوع التجاري الكامل الأخير من العام قبل عطلة عيد الميلاد، تستحوذ سلسلة من قرارات البنوك المركزية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية، على اهتمام...
ارتفعت أسهم شركة Broadcom بنسبة تزيد عن 20% في الدقائق الأولى من الجلسة الأخيرة في الأسبوع، مما دفع القيمة السوقية للشركة إلى تجاوز علامة تريليون دولار....
المؤشرات الأمريكية تفتح باللون الأخضر يوم الجمعة مؤشر US100 يسجل ارتفاعات جديدة مؤشر الدولار الأمريكي ينخفض بنسبة 0.25%، وعوائد السندات ترتفع سهم...
أعلن البنك السعودي الأول عن نجاحه في جمع 4 مليارات ريال من خلال طرح خاص لصكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، المقومة بالريال السعودي. تم إصدار الصكوك...
أشار المتخصصون في منتدى بتكوين إلى الدور المهم الذي تلعبه عملة البيتكوين في تحفيز التغيير الاقتصادي على مستوى العالم. خلال منتدى بتكوين الشرق الأوسط وشمال...
لقد جلب شهر نوفمبر الكثير من الاضطرابات إلى الأسواق. تسبب فوز دونالد ترامب في حركة كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى ظهور ما يسمى "Trump Trade...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم