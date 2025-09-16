١٠:٤٣ م

ملخص يومي: مؤشر US100 يصل إلى مستويات جديدة بفضل مكاسب شركة Broadcom 📌

يشهد مؤشر US500 تصحيحًا اليوم، حيث خسر 0.15% قبل ساعتين من إغلاق الجلسة. ومن المرجح أن تكون هذه الحركة مرتبطة بجني الأرباح بعد الأداء القوي الأسبوع...