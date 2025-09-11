لاجارد: اتفاقيات التجارة لم تقضي على حالة عدم اليقين
في كلمتها في المنتدى الاقتصادي العالمي، أكدت كريستين لاغارد أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات كبيرة، ولكن على الرغم من التوترات التجارية وحالة عدم...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
كما كان متوقعًا، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3%. وقد ضغطت هذه الخطوة على زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار...
أبقى البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة في السويد دون تغيير عند 2%، تماشيًا مع توقعات السوق. ولم يتأثر الكرونة السويدية (SEK) بهذا القرار.
انتهى هدوء وول ستريت الصيفي، حيث دفعت موجة بيع في شركات التكنولوجيا الكبرى مؤشرات الأسهم الرئيسية إلى الانخفاض، مما سلط الضوء مرة أخرى على مدى اعتماد...
مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (شهريًا) - يوليو: 0.1% (تقديرات: 0.0%؛ سابقًا: 0.3%) - مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 3.8% (تقديرات: 3.7%؛ سابقًا:...
تشهد وول ستريت تصحيحًا مدفوعًا بموجة بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا. يتصدر مؤشر ناسداك (US100: -1.2%) الخسائر، يليه مؤشر راسل 2000 (US2000: -0.75%) ومؤشر...
انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي في مؤشر هنري هب (NATGAS) بنسبة تقارب 6% اليوم، لتسجل أدنى مستوياتها في تسعة أشهر تقريبًا. ويعزى هذا الانخفاض...
شهد قطاع التكنولوجيا تصحيحًا في أعقاب النتائج القوية لشركة هوم ديبوت، مما زاد من حدة الجدل حول تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية في الولايات المتحدة. تقود...
ارتفع مؤشر EU50 إلى أعلى مستوى له منذ أواخر مارس 2025 (+0.6%) في أعقاب القمة الأمريكية الأوروبية التي عُقدت أمس، مع تداول عدد قليل فقط من أعضاء المؤشر...
أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في قناة سي إن بي سي أن المقابلات الخاصة برئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم ستبدأ بعد عيد العمال بفترة وجيزة، حيث يتجه البيت...
تشهد أسهم اليورانيوم انخفاضًا حادًا اليوم، على الرغم من ارتفاع أسعار العقود الآجلة لليورانيوم إلى 73.5 دولارًا للرطل. ويمكن ربط هذا الانخفاض بشكل غير...
ارتفعت العقود الآجلة لقهوة أرابيكا (COFFEE) من بورصة ICE اليوم بنسبة تقارب 3%، وذلك مع محدودية المعروض في السوق. وقد يؤثر الطقس البارد والصقيع في أهم مناطق...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة يوم الأربعاء في ظل أجواء محايدة إلى حد ما. وأظهرت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك انخفاضات...
سجل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي تصحيحًا بنسبة 0.1% قبيل قرار سعر الفائدة غدًا في نيوزيلندا. ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.9%, المتوقع: 1.7%, الفعلي: 1.7% مؤشر أسعار المستهلكين...
بدء بناء المساكن لشهر يوليو: العدد الفعلي 1.428 مليون؛ المتوقع 1.290 مليون؛ السابق 1.358 مليون؛ العدد الفعلي 5.2% على أساس شهري؛ السابق 5.9% على...
ارتفعت أسهم إنتل (INTC.US) بأكثر من 5% قبل افتتاح بورصة وول ستريت عقب أنباء عن أن سوفت بنك ستستثمر ملياري دولار في شركة تصنيع الرقائق الأمريكية. ستشتري...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ (HK.cash) بشكل طفيف بعد قراءة معدل البطالة في هونغ كونغ التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث بلغت 3.7% مقابل 3.5% المتوقعة...
أعلنت شركة هوم ديبوت (HD.US) عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي جاءت متوافقة مع توقعات السوق، على الرغم من أنها لم تُسفر عن مفاجآت إيجابية...
بعد محادثات الأمس في البيت الأبيض، بات واضحًا بشكل متزايد أن عبء تمويل الدعم لأوكرانيا سينتقل إلى أوروبا، لكن عقود الدفاع ستذهب في معظمها إلى شركات الأسلحة...
