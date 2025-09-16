سانتا كلوز - فرصة تسويقية أم قصة خيالية؟
لقد جلب شهر نوفمبر الكثير من الاضطرابات إلى الأسواق. تسبب فوز دونالد ترامب في حركة كبيرة في الأسواق المالية، مما أدى إلى ظهور ما يسمى "Trump Trade...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
مؤشر داكس الألماني يظل في منطقة ATH ارتفعت أسهم شركة ميونيخ ري بعد أن أعلنت شركة التأمين الألمانية العملاقة عن أهداف طموحة لعام 2025، وتوقعت صافي...
تواجه الأسهم الصينية ضغوطًا متزايدة مع عدم تحقيق أحدث تعهدات اقتصادية من بكين لتوقعات السوق، في حين يلقي تهديد تجدد التوترات التجارية الأمريكية بظلاله...
08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك الأساسي: الفعلي 2.4% على أساس سنوي؛ المتوقع...
فرنسا، بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك الفرنسي على أساس سنوي: 1.7% نهائي: مقابل 1.7% (توقعات) مقابل 1.7% (السابق) مؤشر...
قراءات الاقتصاد الكلي في المملكة المتحدة (أكتوبر): الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على أساس شهري: -0.1 مقابل 0.1% متوقعة و-0.1%...
يتضمن تقويم اليوم مؤشرات اقتصادية في المملكة المتحدة وبيانات التضخم الأوروبية وتقارير مواقف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. ستراقب الأسواق أرقام الإنتاج...
الأسواق الآسيوية تتراجع بعد خسائر وول ستريت، مع قيادة الصين للانخفاضات. انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.9٪، وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة...
تتداول المؤشرات الأمريكية عند مستويات منخفضة في منتصف الجلسة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر ناسداك 100 0.3% وانخفض...
وول ستريت تتداول على انخفاض يوم الخميس Candel Therapeutics تواصل ارتفاعها بسبب عقار محتمل للسرطان Adobe تهبط بشدة بسبب توقعات المبيعات المخيبة للآمال انزلقت...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الذهب قريب من اختبار مستوياته التاريخية الأسهم الأمريكية تكمل الاتجاه الصعودي البيتكوين يعود...
قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. ومن المقرر أن يعلق مجلس الإدارة، برئاسة كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي،...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.1%, المتوقع: 3.2%, الفعلي: %3.4 مؤشر...
تتداول عقود مؤشر داكس (DE40) اليوم بتقلبات محدودة، حيث خسرت 0.5% تبرز شركات إيرباص وراينميتال وأديداس وإم تي يو إيرو إنجينز بمكاسب في السوق الألمانية تعليقات...
تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.25%، المتوقع: 3.00%، الفعلي: 3.00% معدل الفائدة: السابق:3.40%،...
تواجه شركة Macy's، أكبر سلسلة متاجر في الولايات المتحدة، تحديات متزايدة في سعيها إلى تحقيق تحول حاسم وسط مخالفات محاسبية وضغوط من النشطاء وتغير سلوك...
ارتفع الدولار الأسترالي اليوم بعد قراءات قوية بشكل مفاجئ من سوق العمل المحلية. جاء التغيير في التوظيف في نوفمبر عند 35.6 ألف وظيفة بينما كان من المتوقع...
سيُنشر قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش، بينما سيبدأ المؤتمر الصحفي في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. يشير...
المعدل الحالي في سويسرا: 0.5%. وكان من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% من 1.0%. كان هذا بمثابة مفاجأة من جانب البنك الوطني السويسري،...
