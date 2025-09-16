اقرأ أكثر

عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4%   زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...

عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...

١٣ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٦ ص

التقويم الاقتصادي: بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة ومؤشر أسعار المستهلك الأوروبي في دائرة الضوء

يتضمن تقويم اليوم مؤشرات اقتصادية في المملكة المتحدة وبيانات التضخم الأوروبية وتقارير مواقف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع. ستراقب الأسواق أرقام الإنتاج...
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
٩:٤٢ م

ملخص يومي: جلسة متباينة وسط ارتفاع غير متوقع لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة (12.12.2024)

  تتداول المؤشرات الأمريكية عند مستويات منخفضة في منتصف الجلسة. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وخسر مؤشر ناسداك 100 0.3% وانخفض...
٧:٥٤ م

إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تتأرجح قبل أسبوع من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. توقعات مبيعات مخيبة للآمال لشركة أدوبي

وول ستريت تتداول على انخفاض يوم الخميس Candel Therapeutics تواصل ارتفاعها بسبب عقار محتمل للسرطان Adobe تهبط بشدة بسبب توقعات المبيعات المخيبة للآمال انزلقت...
١٢:٣٦ م

عاجل: البنك الوطني السويسري يخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس؛ ارتفاع اليورو مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.6% 🚨

المعدل الحالي في سويسرا: 0.5%. وكان من المتوقع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75% من 1.0%. كان هذا بمثابة مفاجأة من جانب البنك الوطني السويسري،...

