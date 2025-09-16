٥:١٨ م

مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو أقل بكثير من التوقعات؛ وثقة المستهلك السويسرية أعلى قليلاً 📊

اليوم، جاءت قراءات الاقتصاد الكلي من أوروبا أضعف من المتوقع، حيث انخفضت معنويات الأعمال في مؤشر سنتكس بشكل غير متوقع إلى -17.5، مما يشير إلى انكماش بين...