إفتتاح الأسواق : الأسهم الأمريكية تفتح على مكاسب غير مؤكدة، وألفابت تكسب 5.8% 🔔
مؤشرات الأسهم الأميركية تشهد مكاسب طفيفة عند الافتتاح. الدولار القوي يضغط على سوق الأسهم. عائدات السندات ترتفع. أسهم ألفابت (GOOGL.US) ترتفع بنسبة...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
مؤشرات الأسهم الأميركية تشهد مكاسب طفيفة عند الافتتاح. الدولار القوي يضغط على سوق الأسهم. عائدات السندات ترتفع. أسهم ألفابت (GOOGL.US) ترتفع بنسبة...
النفط: أرجأت أوبك+ الجدول الزمني لاستعادة الإنتاج. ستبدأ زيادة الإنتاج الشهرية بمقدار 180 ألف برميل الآن من أبريل من العام المقبل، بدلاً...
الإنتاجية الأمريكية المعدلة الفعلية 2.2% (التوقعات 2.2%، السابق 2.2%) الإنتاجية الأمريكية المعدلة الفعلية 2.2% (التوقعات 2.2%، السابق 2.2%) تكاليف...
المؤشرات الأوروبية توقف الاتجاه الصعودي أسهم TeamViewer تهبط بنحو 13% أليانز ترفع توقعاتها للأعوام الثلاثة المقبلة تشهد جلسة الثلاثاء في سوق...
قرر البنك المركزي الأسترالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.35%، بما يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك، خفف البيان من موقف البنك المتشدد سابقًا....
العقود الآجلة تشير إلى افتتاح منخفض قليلاً لجلسة النقد اليوم في أوروبا لا يحتوي التقويم الاقتصادي على عدد كبير من القراءات الاقتصادية الرئيسية شهدت...
ألمانيا - مؤشر أسعار المستهلك النهائي لشهر نوفمبر 2.2% مقابل 2.2% على أساس سنوي السابق (على أساس شهري): -0.2% (تقدير -0.2%؛ السابق -0.2%) لم...
شهدت جلسة الثلاثاء الآسيوية مكاسب متواضعة في أسعار معظم مؤشرات سوق الأسهم، على الرغم من أن الضغوط الهبوطية المعتدلة كانت واضحة في وول ستريت أمس. الاستثناء...
تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة بعد ارتفاع قوي في نهاية العام. وقاد مؤشر US100 الانخفاضات، حيث انخفض بنسبة 0.7%...
تظهر عملة البيتكوين مرونة حول مستوى 97600 دولار، مع تدفقات مؤسسية قوية وأساسيات قوية تدعم السوق على الرغم من التقلبات الأخيرة. في حين أدى جني...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السابعة و نصف بتوقيت دبي هل تؤثر التوترات في فرنسا وكوريا الجنوبية على الأوضاع؟ نشاط مختلط وسوق عمل قوي في السوق...
وول ستريت تفتتح على ارتفاع يوم الاثنين انخفضت أسهم إنفيديا بعد أن أطلقت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع الشركة. قفزت...
اليوم، يمكننا أن نرى ضغط بيع واسع النطاق (وجني الأرباح) بين أسهم الدفاع الأوروبية الكبرى بعد اجتماع ترامب-زيلينسكي-ماكرون أمس في باريس، ومكالمة...
قطاع السفر الجوي الخاص في الإمارات يختتم عام 2024 بقوة، مدعومًا بزيادة في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، والنمو الاقتصادي المستمر، وتوسيع الشركات...
في أول 11 شهرًا من عام 2024، دعمت الاستثمارات الأجنبية بورصة الكويت، حيث سجلت صافي تدفقات نقدية إيجابية بقيمة 198.03 مليون دينار (646.21 مليون دولار)،...
خسرت أسهم شركة إنفيديا (NVDA.US)، أكبر شركة في وول ستريت، ما يقرب من 2.3% في تداولات ما قبل السوق، حيث ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية أن إدارة الدولة...
اليوم، جاءت قراءات الاقتصاد الكلي من أوروبا أضعف من المتوقع، حيث انخفضت معنويات الأعمال في مؤشر سنتكس بشكل غير متوقع إلى -17.5، مما يشير إلى انكماش بين...
واصلت أسعار الكاكاو انتعاشها القوي الذي بدأ في منتصف الأسبوع الماضي بعد أن أشارت شركة ماكسار تكنولوجيز في تقريرها عن الطقس إلى أن الجفاف الحالي في غرب...
مؤشرات أوروبا تواصل ارتفاعها في بداية الأسبوع هيلو فريش تحت الضغط بسبب اتهامات باستغلال القاصرين الأخبار من الصين تدفع قطاعات الموضة والسيارات والصناعة حققت...
افتتح سوق العملات المشفرة الأسبوع بمعنويات أضعف؛ حيث تخسر معظم العملات المشفرة وتنشر ZCASH وAPECOIN انخفاضات مزدوجة الرقم انخفضت البيتكوين من مستويات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم