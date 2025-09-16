نظرة على مخطط : CHN.cash (09.12.2024)
ارتفعت الأسهم الصينية واليوان بشكل ديناميكي في الساعة الأخيرة من التداول حيث تعهد كبار قادة البلاد بتخفيف السياسة النقدية وقالوا إنهم سيتخذون خطوات لتعزيز...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد الأوروبية اليوم التقويم يفتقر إلى قراءات كلية مهمة بشكل أساسي ومع ذلك، ينتظر المستثمرون عددًا من...
الصين تغير موقفها بشأن السياسة النقدية لأول مرة منذ عام 2011. بعد تداول هذا العنوان في وسائل الإعلام، اكتسبت المؤشرات الصينية قيمة ديناميكية، مما أدى إلى...
نحن على وشك بدء أسبوع جديد من التداول في الأسواق المالية. خلال الجلسة الآسيوية اليوم، شهدنا انخفاضات كبيرة نسبيًا في أسعار المؤشرات الفردية، مع أكبر...
أغلقت المؤشرات في أوروبا جلسة يوم الجمعة بنتائج متباينة. حقق مؤشر كاك 40 الفرنسي أكبر مكاسب (+ 1.31٪)، ويرجع ذلك أساسًا إلى رفض مقترحات فرض ضرائب جديدة...
أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا أصبح التضخم مشكلة مرة أخرى....
وول ستريت توسع مكاسبها يوم الجمعة مع ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%؛ وتتصدر Alphabet 9 (GOOGL.US) وMeta Platforms (META.US) المكاسب بين شركات التكنولوجيا...
علق أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابه. سيصل بنك...
أشار ميشيل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، إلى أن "التقدم في التضخم الأمريكي يبدو أنه توقف". وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابها. التضخم...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.6%, المتوقع:2.7%, الفعلي: %2.9 توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر: التغير في التوظيف: الفعلي 50.5 ألف؛ المتوقع 25.0 ألف؛ السابق 14.5 ألف؛ معدل...
تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...
اليوم، سيتلقى المستثمرون تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر نوفمبر. في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، سنتعرف على الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي. سيكون هذا...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): الفعلي 0.4% على أساس ربع...
لا يزال مؤشر داكس الألماني في منطقة ATH ارتفعت أسهم BMW بنسبة 1.4٪ بعد انضمام Jefferies إلى UBS في تفضيل شركة صناعة السيارات على Mercedes-Benz من...
بالأمس، تجاوزت عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار. ومع ذلك، في ساعات المساء، أدى السوق المفرط في الاستدانة إلى تصفية متتالية للمواقف، مما أدى...
إن أهم إصدار اليوم، بل والأسبوع بأكمله، هو تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. تشير...
لأول مرة في تاريخها، تجاوزت عملة بيتكوين حاجز الـ100 ألف دولار، وسط موجة صعود قياسية أعقبت إعلان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن اختياره أحد...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر: الإنتاج الصناعي الألماني: الفعلي -1.0% على أساس شهري؛ المتوقع 1.0% على...
تتداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاعر مختلطة. تكتسب المؤشرات الصينية ما بين 1.70-2.00٪، في حين تتداول الأسواق الأخرى على انخفاض....
