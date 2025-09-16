٥:٣٠ م

عاجل: بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر...