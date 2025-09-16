ملخص يومي: ركود في سوق الأسهم، وبيتكوين يكسر حاجز الـ100 ألف دولار 📌
أنهت المؤشرات في الولايات المتحدة اليوم مستقرة، مع تقلبات محدودة. طوال الجلسة، كان كل من US500 وUS100 يتداولان بالقرب من مستويات الافتتاح، ويظلان عند...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
البورصة ترتفع قليلا في بداية الجلسة مؤشر US500 يكسر المستوى الرئيسي 6100 نقطة مؤشر US100 يفتتح عند 21500 نقطة الدولار ينخفض بنسبة 0.50% عوائد...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الذهب ينتظر بيانات سوق العمل الأمريكية النفط في انتظار اجتماع OPEC+ أرقام قياسية جديدة للبيتكوين
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 215, المتوقع: 215, الفعلي: 224 المطالبات المستمرة:...
تواصل شركة إيلي ليلي، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، تعزيز مكانتها في سوق GLP-1 سريع النمو في حين تتغلب على تحديات...
تسريحات العمال الأمريكية (نوفمبر): 57.727 ألفًا مقابل 55.597 ألفًا سابقًا (أكتوبر)
وبحسب مصادر رويترز، من المقرر أن تنهي منظمة أوبك+ تخفيضات الإنتاج تدريجيا بدءا من الربع الأول من العام المقبل، وتستمر حتى عام 2026. وتفاعل خام...
توسع العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40) الجلسة الصعودية و"تستقر" عند مستويات قياسية جديدة. تعتبر المشاعر في سوق الأسهم الأوروبية قوية جدًا اليوم،...
حصلت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، على تصنيفات ائتمانية إيجابية من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالتي "موديز"...
تواجه فرنسا حاليا أزمة سياسية حادة بعد إطاحة حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه بتصويت بحجب الثقة، وهو ما أكد ما اعتبره كثيرون أمرا لا مفر منه. واضطر بارنييه،...
جاءت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو -0.5% على أساس شهري مقابل -0.3% على أساس شهري متوقعة و0.5% سابقًا بلغت وتيرة مبيعات التجزئة على أساس سنوي 1.9%...
تدفعنا البيانات الأضعف من أوروبا إلى التفكير في ارتفاع قيمة اليورو دولار اليوم، والذي يستفيد بشكل أكبر من معنويات السوق الإيجابية والدولار الأضعف قليلاً...
بعد المكاسب في وول ستريت، تفتح أسواق الأسهم في أوروبا على ارتفاع، على الرغم من ضعف المشاعر قليلاً في آسيا بيانات الطلبات الصناعية الألمانية أقوى قليلاً،...
ارتفعت عملة البيتكوين إلى 103.5 ألف دولار اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وانخفضت منذ ذلك الحين قليلاً إلى 101 ألف دولار الآن. فيما يتعلق بصناعة...
جاءت الطلبات الصناعية الألمانية في أكتوبر عند -1.5% على أساس شهري مقابل -2% متوقعة. جاء مؤشر أسعار المستهلك السويدي في نوفمبر عند 0.3% على أساس شهري...
أغلقت مؤشرات وول ستريت جلسة الأمس عند مستويات قياسية مرتفعة. ارتفع مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.2٪، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6٪. ارتفعت...
جلبت جلسة الأربعاء في أسواق الأسهم العالمية استمرارًا للزيادات الكبيرة التي شهدناها على العديد من المؤشرات بشكل مستمر لعدة أيام حتى الآن. سجل مؤشر...
حقق الإيثريوم مكاسب بنسبة 5.5% اليوم، ليرتفع فوق 3800 دولار مع تحول المستثمرين ببطء من البيتكوين إلى صناديق الإيثريوم المتداولة في البورصة. سجلت صناديق...
إن معنويات سوق الأسهم الأمريكية إيجابية بشكل ثابت. وعلى الرغم من أن الصناعات المالية والمصرفية والطاقة لا تؤدي بشكل جيد، إلا أن شركات التكنولوجيا ترفع...
