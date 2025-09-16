١١:٢٥ ص

📈البيتكوين يرتفع فوق 100 ألف دولار

ارتفعت عملة البيتكوين إلى 103.5 ألف دولار اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وانخفضت منذ ذلك الحين قليلاً إلى 101 ألف دولار الآن. فيما يتعلق بصناعة...