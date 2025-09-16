📈 داكس إلى أعلى مستوى عند 20 ألف نقطة
تستمر العقود الآجلة على مؤشر داكس الألماني (DE40) في ارتفاعها السريع، والذي استمر الآن دون انقطاع لمدة 5 جلسات متتالية. إن اختراق مستويات مرتفعة تاريخية،...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
تم إصدار بيانات ISM للخدمات الأمريكية في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهر التقرير انخفاض المؤشر الرئيسي. مؤشر ISM غير التصنيعي...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 2:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة: مؤشر مديري...
ارتفع خام برنت (النفط) بأكثر من 0.5٪ اليوم، مرتفعًا فوق 74 دولارًا للبرميل، حيث ذكرت مصادر صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية ستمدد تخفيضات الإنتاج في...
علق مدير بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو جي. موسالم، اليوم على الاقتصاد الأمريكي وسياسة أسعار الفائدة. وأشار إلى ارتفاع مخاطر التضخم، في حين...
كان تقرير ADP نقطة رئيسية في التقويم الاقتصادي اليوم وتم إصداره في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة في التوظيف بمقدار...
أعلنت شركة إيلي ليلي أند كو (LLY.US) أن عقارها لإنقاص الوزن المسمى زيباوند (Zepbound) تفوق على عقار ويجوفي (NOVOB.DK) المنافس لشركة نوفو نورديسك (Novo...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو على أساس سنوي -3.2%...
09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في...
08:15 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في HCOB إسبانيا:...
ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% وأنشأ مؤشر ATH جديد بدأت راينميتال وليتوانيا في تشييد مصنع كبير للذخيرة المدفعية في بايسوغالا. ووفقًا للتقارير،...
يواصل مؤشر ناسداك 100 صعوده الملحوظ، محققًا إغلاقه القياسي الرابع والثلاثين لهذا العام وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ظهور علامات...
يمتلئ التقويم الاقتصادي اليوم بقراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب الخطب الرئيسية من جانب محافظي البنوك المركزية....
انخفضت أسواق كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية لفترة قصيرة مما أثار أزمة سياسية. انخفض مؤشر كوسبي بأكثر من 2٪ حيث تستعد أحزاب...
تُظهِر مؤشرات أمريكا الشمالية أداءً متباينًا، حيث تقود الأسواق المكسيكية والبرازيلية المكاسب بينما تُظهِر المؤشرات الأمريكية اتجاهات متباينة. ارتفع...
المؤشرات في الولايات المتحدة تفتح مستقرة مؤشر الدولار يضعف في وقت مبكر من اليوم العوائد تتراجع أيضًا Palantir توسع مكاسبها، وترتفع بنسبة 5.60٪...
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - وظائف JOLTS الشاغرة لشهر أكتوبر: الوظائف الفعلية 7.744 مليون؛ الوظائف المتوقعة 7.510 مليون؛ الوظائف السابقة...
انخفضت أسهم شركة US Steel (X.US)، وهي واحدة من أكبر شركات إنتاج الصلب في الولايات المتحدة، بنحو 8% اليوم، وذلك بعد أن أكد ترامب على خططه لوقف استحواذ شركة...
النفط يكتسب أكثر من 1% اليوم، مع انتظار الأسواق لقرار أوبك+ يوم الخميس. ومن المرجح أن تمدد أوبك+ الجولة الأخيرة من تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع...
