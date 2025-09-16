٣:١٩ م

السعودية تتصدر النمو بـ 4.7%

توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.6%. كما...