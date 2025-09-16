ملخص السلع الأساسية - النفط والذهب والغاز الطبيعي والقهوة (03.12.2024)
النفط: جاءت مؤشرات مديري المشتريات لشهر نوفمبر من الصين ومؤشر ISM التصنيعي الأمريكي أقوى من المتوقع، مما يشير إلى إمكانية محدودة لانخفاض...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
مؤشر داكس ومؤشرات أوروبية أخرى تواصل ارتفاعها الصعودي UBS يراجع توقعاته لـ BMW وMercedes-Benz وPorsche ASML تحافظ على توقعاتها لمبيعات صافية لعام...
بالأمس، علق أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وكريستوفر والر ورافائيل بوسيك على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. أشار والر إلى أنه يدعم خفض...
توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.1% في عام 2024، مدفوعًا بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.6%. كما...
ستبدأ فترة الاشتراك في إصدار ديسمبر من منتج "صح" للصكوك الحكومية الموجهة للأفراد في السعودية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً...
تشير تصريحات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر لا يزال محتملًا (السوق تقدره بنسبة احتمال 75%) أشار...
الين الياباني هو أحد أسوأ عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم، ومع ذلك، لا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يكافح للعودة فوق منطقة 150.00...
امتدت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء بموجة التفاؤل التي اجتاحت تعاملات يوم الاثنين في أوروبا والولايات المتحدة ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئيسي في أستراليا...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من سويسرا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.8%, الفعلي: %0.7 مؤشر أسعار المستهلكين...
سجل مؤشر ناسداك 100 مستويات قياسية جديدة خلال اليوم الاثنين، مدفوعًا بالأداء القوي عبر أسهم التكنولوجيا الرئيسية، في حين أشعلت التغييرات القيادية الكبيرة...
إن المشاعر تجاه العملات المشفرة إيجابية، بمساعدة المكاسب التي حققتها وول ستريت. حيث ارتفعت عملة البيتكوين من 95000 دولار أمريكي وتتداول عند 98000 دولار...
02:45 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P في...
وول ستريت تفتتح على ارتفاع يوم الاثنين Stellantis تنخفض بعد استقالة الرئيس التنفيذي غير المتوقعة MARA Holdings أعلنت عن خطط لعرض 700 مليون دولار...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي الاحتياطي الفيدرالي: هل تتوقف دورة خفض أسعار الفائدة؟ ضعف الاقتصاد الأوروبي.. هل سيتم خفض الفائدة...
تقترب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق بشأن صندوق دفاع جديد بقيمة 1.5 مليار يورو للمساعدة في تعزيز الصناعة في الكتلة ودعم الخطوط الأمامية...
مؤشر داكس يختبر قممه التاريخية ويحافظ على مكانته كقائد للنمو الأوروبي بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في أوروبا والولايات المتحدة في دائرة الضوء جي...
09:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي S&P Global/CIPS...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - مؤشر أسعار المساكن على مستوى البلاد لشهر نوفمبر: الفعلي 3.7% على أساس سنوي؛ التوقعات 2.4% على أساس...
