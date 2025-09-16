اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

عاجل: بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4%   زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...

المزيد

عاجل: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...

المزيد

عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

١٦ سبتمبر ٢٠٢٥

صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...

المزيد

٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٤:١١ م

أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي يعلقون على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة الفيدرالية 🗽والر يشير إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر

بالأمس، علق أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز وكريستوفر والر ورافائيل بوسيك على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. أشار والر إلى أنه يدعم خفض...
٢ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٣ م

ملخص يومي: ناسداك يقترب من أعلى مستوياته على الإطلاق، ومؤشرات مديري المشتريات في الاتحاد الأوروبي ضعيفة، وارتفاع سهم SMCI

سجل مؤشر ناسداك 100 مستويات قياسية جديدة خلال اليوم الاثنين، مدفوعًا بالأداء القوي عبر أسهم التكنولوجيا الرئيسية، في حين أشعلت التغييرات القيادية الكبيرة...
٨:٢٦ م

أخبار العملات المشفرة: الريبل يرتفع بنسبة 28%، والبيتكوين يقترب من مستوى 97 ألفًا 📈صناديق الاستثمار المتداولة في الإيثريوم تسجل تدفقات قياسية 📊

إن المشاعر تجاه العملات المشفرة إيجابية، بمساعدة المكاسب التي حققتها وول ستريت. حيث ارتفعت عملة البيتكوين من 95000 دولار أمريكي وتتداول عند 98000 دولار...

تقويم السوق

تحركات الأسواق

 

انضم إلى أكثر من 1.700.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات