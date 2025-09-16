نظرة على مخطط - USDIDX (02.12.2024)
ارتفع مؤشر الدولار USDIDX من منطقة دعم رئيسية. ويدعم هذا الارتداد تهديدات الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100٪ على الدول...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
خلال هذا الأسبوع، ستكون التقارير الاقتصادية الكلية الأكثر أهمية التي تجذب انتباه السوق هي تقارير سوق العمل الأمريكية. في يوم الأربعاء، سيتم إصدار تقرير...
تتداول مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمشاعر مختلطة. حيث انخفضت المؤشرات الصينية بنسبة 0.30-0.40%. ويحقق مؤشر نيكاي 225 الياباني مكاسب بنسبة 0.30%...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مكاسب معتدلة. تم تقصير جلسة النقد في وول ستريت اليوم بسبب عطلة عيد الشكر أمس. ارتفع مؤشر US100 للتكنولوجيا...
المؤشرات ترتفع بنحو 0.20% عند افتتاح الجلسة الدولار يواصل التراجع ويهبط دون 106 نقاط عوائد السندات تتراجع أيضًا افتتحت المؤشرات الأميركية...
داكس يحقق مكاسب في نهاية الأسبوع إدارة نورما تخطط لبيع وحدة إدارة المياه نهاية الأسبوع في سوق الأسهم الأوروبية تجلب مكاسب لمعظم مؤشرات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: الناتج المحلي الإجمالي: الفعلي 0.1% على أساس شهري؛ المتوقع 0.3% على أساس...
الذهب (GOLD) ارتفع بأكثر من 1% اليوم، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي، وضعف قراءات الاقتصاد الكلي الأوروبي، وزيادة المخاوف الجيوسياسية. انخفضت عائدات...
جاءت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر عند 2.3% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات وأعلى من 2% سابقًا جاءت...
تباينت المشاعر في أسواق الأسهم، مع وجود حافة خضراء طفيفة في آسيا والولايات المتحدة؛ ومع ذلك، خسرت أوروبا بعض الشيء لا توجد بيانات مهمة من الولايات...
معدل البطالة في ألمانيا: 6.1% مقابل 6.1% متوقعة و6.1% سابقًا تغير معدل البطالة: 7 آلاف مقابل 20 ألفًا متوقعة و27 ألفًا سابقًا
انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأولي على أساس سنوي من فرنسا بنسبة 1.3% مقابل 1.4% متوقعة و1.2% سابقًا انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأولي على أساس شهري...
سجل الين الياباني ارتفاعًا قويًا للغاية اليوم، ويمكننا البحث عن أسباب ذلك في بيانات التضخم الصادرة اليوم من منطقة طوكيو. اعتبر السوق القراءة الأعلى من...
جاءت مبيعات التجزئة الألمانية -1.5% على أساس شهري مقابل -0.5% متوقعة و1.2% سابقًا؛ جاءت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر على أساس سنوي بنسبة 1% فقط مقابل...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية أمس، على الرغم من المعنويات المتباينة في آسيا، في حين لم يتم التداول على الأسهم والسندات في وول ستريت بسبب عطلة عيد الشكر....
أنهت المؤشرات الأوروبية اليوم باللون الأخضر، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.71% وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.42%، على الرغم من الاضطرابات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي كيف سيكون الحال في عام 2024/2025؟ كيف يبدو الطلب؟ المضاربون لا زالوا غير نشطين، هل هذا جيد للأسعار؟ ...
هل ستنجو حكومة ميشيل بارنييه من عيد الميلاد؟ هذا هو السؤال الذي حرك وسائل الإعلام والأوساط السياسية لعدة أيام. هددت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني...
01:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التضخم لشهر نوفمبر: مؤشر أسعار المستهلك الألماني: الفعلي 2.4% على أساس سنوي؛ المتوقع 2.6% على...
حققت شركة فيزا، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ربعًا آخر من النمو القوي في حين واجهت الرياح المعاكسة التنظيمية والمنافسة المتنامية....
