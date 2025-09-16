يعوض البيزو المكسيكي والدولار الكندي الخسائر التي شهدناها في وقت سابق من الأسبوع💡
لم يتمكن الدولار الأمريكي، على الرغم من أدائه الجيد نسبيًا مقابل معظم العملات بشكل عام اليوم، من استئناف زخمه الصعودي مقابل البيزو المكسيكي والدولار الكندي....
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
معنويات إيجابية في الأسواق الأوروبية؛ مؤشر DE40 يكتسب أكثر من 0.6% شركة المرافق الألمانية العملاقة ومورد الطاقة Uniper (UN0.DE) تتعافى بأكثر من 7%...
يتراجع البيتكوين مرة أخرى، ولكن يبقى فوق 95000 دولار وتشير بيانات بلومبرج هذا الأسبوع إلى تباطؤ كبير في نشاط الشراء في صناديق الاستثمار المتداولة. بالأمس،...
انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.3% قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلك الألماني المقرر صدورها في الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش. ارتفع مؤشر ITA40...
رفعت شركة "ديليفري هيرو" الألمانية حجم الاكتتاب العام الأولي لوحدتها في الشرق الأوسط "طلبات" إلى ملياري دولار، مما يجعله أكبر طرح في...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة قليلاً، لكن التداول في الأسهم والسندات في وول ستريت سيغلق اليوم بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة. افتتحت...
بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الإسباني HICP Flash لشهر نوفمبر على أساس سنوي 2.4% مقابل 2.4% متوقعة و1.8% سابقًا بلغ مؤشر أسعار المستهلكين HICP MoM 0%...
تخطط أكبر شركة منتجة للنفط في الإمارات، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، لإنشاء شركة استثمارية جديدة تهدف إلى تطوير عملياتها العالمية...
أغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة الأمس على انخفاضات؛ حيث تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4%، وانخفض...
كانت المشاعر في جلسة سوق الأسهم الأوروبية متباينة اليوم. انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.2٪، في حين ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 0.2٪. وكان مؤشر كاك 40 الفرنسي هو...
انخفضت أسهم شركة الأمن السيبراني CrowdStrike اليوم بنسبة 7% تقريبًا على الرغم من الربع القوي، حيث فشل مزود الأمن السيبراني في تحقيق التوجيهات الخاصة بالربع...
ارتفعت العقود الآجلة للقهوة على أرابيكا بنسبة 4.6٪ إلى 323 دولارًا وسط مخاوف من نقص العرض العالمي (الطقس الجاف والحار في البرازيل) وتهديد الرسوم الجمركية...
تغير مخزونات الغاز الطبيعي (بالمليار قدم مكعب): -2 مليار قدم مكعب (توقعات -3 مليار قدم مكعب، السابق -3 مليار قدم مكعب)
وول ستريت تفتتح الجلسة بمشاعر مختلطة؛ مؤشر US100 يخسر 1% وسط موجة من الانخفاضات في قطاع أشباه الموصلات؛ إنفيديا تخسر أكثر من 3%، وأسهم ديل تتراجع بأكثر...
الاقتصاد العالمي لم يدخل في حالة ركود، وقد أثبت المستهلكون في السنوات الأخيرة، ليس فقط في بولندا، بل وأيضاً في أوروبا والولايات المتحدة، قدرتهم على الصمود...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية . وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات بيانات مخزونات...
تم إصدار حزمة البيانات الشهرية من الولايات المتحدة، بما في ذلك التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي، اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. تمت...
سجل مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو بالولايات المتحدة 40.2 مقابل 45 المتوقعة و41.6 في السابق تراجعت سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات...
01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات الناتج المحلي الإجمالي: مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): الفعلي 1.9% على أساس...
جي بي مورجان يدعم المعنويات حول شركة هنكل إيه جي أسهم التكنولوجيا الأوروبية تحت الضغط من نتائج العمل المختلطة مؤشر داكس في منطقة المتوسط المتحرك...
