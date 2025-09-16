١٠:٥٦ م

تدهور معنويات سوق العملات المشفرة؛ انخفاض عملة الإيثريوم بنحو 6% 🚨

خلال جلسة اليوم، لاحظنا تدهورًا كبيرًا في المعنويات في سوق العملات المشفرة. فقد انخفضت عملة البيتكوين بنحو 8% من أكثر من 99 ألف دولار إلى 92 ألف دولار...