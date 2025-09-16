أسهم "تمكين" تقفز 25% متصدرة ارتفاعات الأسهم السعودية في أولى تداولاتها
تصدرت أسهم شركة تمكين للموارد البشرية ارتفاعات الأسهم السعودية، في أول تداول لها في السوق الرئيسية حيث ارتفعت أسهم "تمكين" بنسبة 25.4% عند سعر...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
المزيد
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
المزيد
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المزيد
تصدرت أسهم شركة تمكين للموارد البشرية ارتفاعات الأسهم السعودية، في أول تداول لها في السوق الرئيسية حيث ارتفعت أسهم "تمكين" بنسبة 25.4% عند سعر...
أظهر بيان الميزانية السعودية أن صندوق الاستثمارات العامة، يهدف لزيادة أصوله المدارة لأكثر من 4 تريليونات ريال أو ما يعادل 1.06 تريليون دولار بنهاية 2025...
قدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام 2025 عند 101 مليار ريال، بانخفاض قدره 12 % عن العجز المتوقع لهذا العام، وفق بيان صادر بعد جلسة مجلس...
خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة اليوم بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25% وكان القرار متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد. وعلى الرغم من ذلك، فقد تعزز...
يتضمن التقويم الاقتصادي الكلي اليوم العديد من الإصدارات الرئيسية، بما في ذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث وتقرير التضخم في نفقات...
تتداول مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ بشكل متباين. وترتفع المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 0.90-1.20%. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة...
في الأمريكتين، أظهرت المؤشرات الأمريكية أداءً متباينًا. حيث يتواجد مؤشر US100 ومؤشر US500 في منطقة إيجابية، حيث ارتفعا بنسبة 0.31% إلى 20964.46 و0.29%...
لقد تم نشر محاضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في نوفمبر الماضي، حيث خفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفيما يلي نص لأهم التعليقات التي تم الإدلاء...
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي في مكالمة هاتفية قبل بضع دقائق إنه سيكون من "الحكمة تمامًا" أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي...
خلال جلسة اليوم، لاحظنا تدهورًا كبيرًا في المعنويات في سوق العملات المشفرة. فقد انخفضت عملة البيتكوين بنحو 8% من أكثر من 99 ألف دولار إلى 92 ألف دولار...
النفط. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8٪ إلى منطقة 68.8 دولارًا بعد اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحزب الله. وكما ذكرت وكالة أنباء سي بي...
ارتفعت أسهم ويلز فارجو (WFC.US) بأكثر من 1% اليوم، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أن ذكرت رويترز أن البنك في المراحل النهائية من الخضوع...
قام المحللون في جوجنهايم بمراجعة توقعاتهم بشأن كابري (CPRI.US) ورفعوا توصيتهم بشأن سهم الشركة إلى تصنيف "شراء" من "محايد"...
صدر مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك في الولايات المتحدة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر مؤشر كونفرنس بورد ارتفاع طفيف. ثقة...
ستوفر محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر، والمقرر إصدارها اليوم في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، سياقًا رئيسيًا لخفض أسعار الفائدة...
مؤشر US100 يرتفع قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة شركات مكافحة السمنة في دائرة الضوء تحديثات الرسوم الجمركية تضع شركات السيارات...
ارتفعت أسعار الزنك اليوم بنحو 2.5%، لتمحو كل الخسائر التي تكبدتها في نوفمبر/تشرين الثاني، وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول....
النفط استجاب النفط بانخفاضات لإمكانية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والذي من المتوقع أن يقلل من المخاطر المتعلقة بمزيد من التصعيد بين إسرائيل...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1425 , المتوقع: 1416, الفعلي: 1419
تراجع مؤشر DE40 بنحو 0.3% على خلفية موجة من الانخفاضات في أسهم قطاع السيارات الألماني؛ انخفضت أسهم فولكس فاجن وبورش وبي إم دبليو ودايملر للشاحنات بنسبة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم