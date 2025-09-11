DE40: صناعة الدفاع تحت الضغط، والسوق ينتظر قرار الاحتياطي الفيدرالي
تفتتح الجلسة الأوروبية بتوقعات بشأن نتائج اجتماعات السلام ونشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وكان رد فعل السوق معتدلاً. مؤشر DE40: -0.17% مؤشر...
أخبار الأسواق
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
المزيد
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
المزيد
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
المزيد
تفتتح الجلسة الأوروبية بتوقعات بشأن نتائج اجتماعات السلام ونشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وكان رد فعل السوق معتدلاً. مؤشر DE40: -0.17% مؤشر...
النفط لا تزال أسعار النفط الخام منخفضة، رغم محاولة انتعاشها خلال جلسة يوم الاثنين، وسط تكهنات بأن الوضع في أوكرانيا لن يُحل سريعًا. أشادت وسائل...
في يوم الاثنين، 18 أغسطس/آب، عُقد في البيت الأبيض اجتماعٌ ضمّ دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي وسبعة قادة أوروبيين. ويُعدّ هذا الاجتماع أحد أهمّ الأحداث...
تتباين تداولات العقود الآجلة قبل افتتاح جلسة التداول النقدي. يتضمن التقويم الاقتصادي بشكل أساسي تقرير مؤشر أسعار المستهلك الكندي وبيانات سوق الإسكان...
اتسمت جلسة تداول يوم الثلاثاء في الأسواق الآسيوية بالهدوء النسبي، ويعود ذلك أساسًا إلى تأثير المحادثات في البيت الأبيض. وُرد العديد من التعليقات حول...
ترامب يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض في جاكسون هول هل سيتم التعليق على التضخم هل السوق مستعد لوقف...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تغير طفيف. انخفض مؤشر US500 بنسبة 0.11% ليصل إلى 6,464 نقطة، وخسر مؤشر US100 بنسبة 0.18% ليصل إلى 23,760...
تُجري شركة إنتل (INTC.US) محادثات مع الحكومة الأمريكية بشأن صفقة محتملة تُحوّل جزءًا من منحة قانون رقائق الكمبيوتر (CHIPS Act) البالغة 10.9 مليار دولار،...
اختتمت أسواق الأسهم الإماراتية تداولات اليوم على تباين، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، في حين تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو طفيف. وبنهاية...
قفز سهم شركة أبلايد ديجيتال (APLD.US) بنسبة 15% ليصل إلى 16.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بعد الإعلان عن بدء أعمال البناء في مركز بيانات ضخم للذكاء...
حققت 63 شركة مدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعا نسبته 2.6 بالمئة في الأرباح لتصل إلى 63.8 مليار درهم أي حوالي 17.4 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من العام 2025،...
أعلن وارن بافيت يوم الجمعة أن الشركة التي استحوذ عليها مؤخرًا هي شركة يونايتد هيلثكير المثيرة للجدل. لم يُثر العام الماضي ارتياحا لدى مستثمري...
اتسمت بداية الأسبوع الجديد بآمال المستثمرين ومخاوفهم بشأن عوامل جيوسياسية واقتصادية كلية مهمة. انعقد اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا دون التزامات أو تصريحات...
افتتحت العملات الرقمية الأسبوع على انخفاضات، مع استمرار جني الأرباح في السوق. وتأثرت عملة الإيثريوم بشدة، حيث تراجعت بنحو 10% عن أعلى مستوياتها في عدة...
يسود التشاؤم الأسواق المالية الأوروبية اليوم. انخفضت عقود مؤشر DE40 بأكثر من 0.4% اليوم، بينما انخفض مؤشر EU50 بأكثر من 0.8%. كما سجلت عقود مؤشري FRA40...
البيانات الرئيسية: ميزان التجارة الخارجية المعدل موسميًا، يونيو: ٢.٨ مليار (المتوقع: ١٨.١ مليار؛ السابق: ١٦.٢ مليار) ميزان التجارة الخارجية غير...
حاول النفط التعافي من انخفاضه الحاد في بداية الجلسة الآسيوية، ولكن مع بدء التداولات الأوروبية وظهور أولى تصريحات ترامب عقب وصول زيلينسكي إلى واشنطن، حاول...
ستكون جلسة اليوم ضعيفة للغاية في بيانات الاقتصاد الكلي، مما سيزيد من تركيز السوق على اجتماع ترامب-زيلينسكي، الذي سيحضره القادة الأوروبيون والأمين العام...
على الرغم من انتهاء يوم الجمعة بتصحيح في وول ستريت (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -0.3%، ناسداك: -0.4%، راسل 2000: -0.55%، داو جونز: +0.1%)، إلا أن العقود...
فشل دبلوماسي بغطاء من النجاح انتهى اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا بالفشل، وهو ما توقعه معظم المراقبين على...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم