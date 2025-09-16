عبر صفقة تبلغ 3.36 مليار دولار .."مبادلة" الإماراتية تعتزم الاستحواذ على "سي آي فاينانشال" الكندية
قالت «سي.آي فاينانشال» إن «مبادلة للاستثمار»، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، تعتزم الاستحواذ على شركة إدارة الأصول والثروات...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
قالت «سي.آي فاينانشال» إن «مبادلة للاستثمار»، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، تعتزم الاستحواذ على شركة إدارة الأصول والثروات...
انخفضت البيتكوين بنحو 8% من أكثر من 99000 دولار إلى 92000 دولار اليوم؛ بالأمس، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة صافي تدفقات خارجية قياسية بلغت 438 مليون...
ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة...
تراجع المعنويات في المؤشرات؛ وول ستريت تخسر قليلاً، وأوروبا تخسر أكثر قليلاً بعد جلسة آسيوية ضعيفة في الغالب تقويم اقتصادي كلي خفيف من أوروبا؛ خطابات...
كانت جلسة الأمس في وول ستريت خاضعة لسيطرة الثيران؛ حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر راسل 2000 بنحو 1% و1.5% على التوالي، على الرغم من ارتفاع مؤشر...
تتداول مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع، بقيادة مؤشر US2000 الذي ارتفع بنسبة 2.07% إلى 2463.1، في حين أظهرت مؤشرات رئيسية أخرى مكاسب أيضًا مع ارتفاع...
تراجعت البيتكوين بنسبة 1.75% إلى 96 ألف دولار، حيث حقق المتداولون أرباحًا أقل بقليل من المستوى النفسي 100 ألف دولار، على الرغم من أن الشراء المؤسسي لا...
وول ستريت تفتتح على ارتفاع يوم الاثنين ارتفعت أسهم Rocket Lab بعد إنجاز تاريخي بإطلاق صاروخين خلال 24 ساعة من نصفي الكرة الأرضية المختلفة في 25 نوفمبر...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي هل يتجه اليورو نحو التعادل؟ الاقتصاد الكلي: بيانات ضعيفة مثيرة للقلق من أوروبا
تستعد مجموعة "صافولا"، إحدى أكبر شركات الأغذية في السعودية، للتخارج من حصتها البالغة 34.5% في شركة "المراعي"، وهي خطوة من المتوقع أن...
كومرتس بنك في منطقة دعم رئيسية بعد إعلان الاستحواذ برنتاج ترفع السعر المستهدف لشركة سيمنز إنرجي داكس يكسر المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا المشاعر...
هوت أسهم مجموعة أدانى الهندية ، بعد إدانة رئيسها الملياردير جوتام أدانى، فى محكمة فيدرالية بنيويورك بتقديم رشاوى لمسؤولين هنود فى مقابل حصوله على...
مع بداية أسبوع جديد من تداولات الفوركس، توقف الموجة الصعودية التي دفعت الدولار الأمريكي على مدار الشهرين الماضيين. افتتح التداول على مؤشر الدولار (USDIDX)...
09:00 مساءً - ألمانيا، مؤشر ثقة الأعمال لشهر نوفمبر. الأرقام الفعلية: 85.7. التوقعات: 86. القراءة السابقة: 86.5. - تقييم IFO الحالي لشهر أغسطس:...
تواصل أرامكو السعودية توسيع مشروعاتها وتنويعها، لتؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق رؤية 2030، من خلال إسهاماتها في تطوير اقتصاد المملكة وتعزيز مكانتها بصفتها...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح أعلى لجلسة النقد في أوروبا الدولار يفقد زخمه الصعودي يتضمن التقويم بيانات IFO من ألمانيا نبدأ أسبوعًا جديدًا...
بدأنا أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية العالمية. حققت الجلسة الآسيوية مكاسب بأكثر من 1.3٪ في مؤشر نيكاي الياباني ومكاسب بنسبة 1.4٪ في مؤشر...
ارتفعت أغلب المؤشرات في أوروبا اليوم، على الرغم من انخفاض مؤشرات الصين القياسية (التي تأثرت بنتائج أضعف من شركات صينية عملاقة مثل بايدو وبي دي دي القابضة،...
ارتفعت أسهم Copart (CPRT.US) بنسبة 9٪ اليوم بعد تقرير أرباح قوي مع ارتفاع الإيرادات بنحو 12.5٪ على أساس سنوي. أطلق محللو Morningstar على Copart اسم أحد...
الذهب يشهد ارتفاعًا مذهلاً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنحو 6%، مع اقتراب مكاسب اليوم وحدها من 1.5%. يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب وسط حالة من عدم اليقين...
