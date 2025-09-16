٧:٣٥ م

انخفاض البيتكوين إلى ما دون 96 ألف دولار 📉

تراجعت البيتكوين بنسبة 1.75% إلى 96 ألف دولار، حيث حقق المتداولون أرباحًا أقل بقليل من المستوى النفسي 100 ألف دولار، على الرغم من أن الشراء المؤسسي لا...