٥:٥٧ ص

أعلنت شركة إنفيديا عن أرباح ربع سنوية قوية أخرى. فهل سيشهد قطاع الذكاء الاصطناعي المزيد من النمو؟

لم تجلب نتائج إنفيديا الفصلية، رغم أنها كانت قياسية، وتجاوزت توقعات وول ستريت، النشوة إلى سوق الأسهم. فقد انخفض السهم بنحو 5% في أول رد فعل، وبعد ساعة...