عاجل: ارتفاع EURUSD بعد بيانات سوق الإسكان الأميركية الأقوى من المتوقع
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المساكن القائمة لشهر أكتوبر: مبيعات المساكن القائمة (التغير الشهري): الفعلي 3.4% على أساس شهري؛...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
ارتفع صافي أرباح شركة "لولو للتجزئة"، خلال الربع الثالث بنسبة 126 بالمئة، لتصل إلى 35.1 مليون دولار، مدفوعا بارتفاع الأرباح التشغيلية وتحسين...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي توقعات NVIDIA تخيب امال المستثمرين ارتفاع مخزونات النفط البيتكوين يقترب من 100 ألف دولار...
رفعت شركة أرامكو توزيعات أرباحها بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالي التوزيعات الأساسية إلى أكثر من 81 مليار دولار وذلك حسب ما صرح به كبير الإداريين...
الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر: مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين (IPPI)؛ التغير السنوي: الفعلي 1.1% على أساس سنوي؛...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 219, المتوقع: 220, الفعلي: 213 المطالبات المستمرة:...
مؤشر داكس يمحو جزءًا كبيرًا من الانخفاضات المبكرة؛ عقد DE40 يخسر أقل من 0.1٪ ضعف المشاعر حول صناعة السيارات الألمانية، تدرس فولكس فاجن (VOW1.DE) إغلاق...
حققت شركة NVIDIA، الشركة الرائدة بلا منازع في مجال الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، ربعًا آخر من النمو الاستثنائي أثناء التنقل في عملية الانتقال المعقدة إلى...
تجلب جلسة اليوم في أوروبا تباطؤًا في المعنويات، حيث خسرت عقود مؤشر الولايات المتحدة ما يقرب من 0.7% إلى 0.5%. يتراجع عقد ناسداك 100 (US100) بنحو 0.5% ويتداول...
تعتزم شركة "لونجي" الصينية، توريد خلايا شمسية لمشرةعات الطاقة في مصر بقدرة 2.5 غيغاواط بقيمة تقارب 500 مليون دولار خلال 2025 ففي...
عقود مؤشرات الأسهم على جانبي الأطلسي تسجل انخفاضات محدودة تمتد إلى المؤشرات الآسيوية؛ مؤشر JP225 (نيكي) يخسر 1.3% بيانات أولية عن معنويات المستهلكين...
يتم تداول العقود الآجلة على المؤشرات الأمريكية في مشاعر مختلطة؛ خسرت أسهم إنفيديا 2.5٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل في وول ستريت، لكنها لم تتسبب...
لم تجلب نتائج إنفيديا الفصلية، رغم أنها كانت قياسية، وتجاوزت توقعات وول ستريت، النشوة إلى سوق الأسهم. فقد انخفض السهم بنحو 5% في أول رد فعل، وبعد ساعة...
أصدرت شركة إنفيديا (NVDA.US) اليوم نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2025 (الربع الثالث من عام 2024). بلغت الأرباح لكل سهم 0.81 دولارًا مقابل...
تخسر العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت ما بين 0.5% و1%. ويتداول مؤشر التقلب VIX بارتفاع بنسبة 5%، استجابة للطلب المتزايد على التحوط من المخاطر ضد ارتفاع...
علق ميشيل بومان من مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي ومستويات أسعار الفائدة...
تُفيد صحيفة وول ستريت جورنال أن ممثلي شركة نوفو نورديسك (NVO.US) وصانعة أوزيمبيك وويجوفا، بالإضافة إلى منافستها إيلي ليلي (LLY.US)، التي تصنع عقاقير مكافحة...
ستكون شركة إنفيديا (NVDA.US) مرة أخرى في دائرة الضوء في الأسواق، حيث ستعلن الشركة عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2025 (الربع الثالث من عام 2024)...
علقت ليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية، مشيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة...
عقدت شركة كوالكوم (QCOM.US) يوم المستثمرين أمس. وفي المؤتمر، قدمت الشركة توقعاتها للسنوات القادمة، كما ألمحت إلى توقعاتها التشغيلية في بيئة ما...
