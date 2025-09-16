عاجل: النفط يتراجع بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن المخزونات
بلغت مخزونات النفط الأمريكية 0.545 مليون برميل مقابل -0.085 مليون برميل متوقعة و2.089 مليون برميل سابقًا بلغت مخزونات البنزين 2.054 مليون برميل مقابل...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
المؤشرات الأمريكية تفتتح الجلسة بانخفاضات طفيفة؛ إنفيديا (NVDA.US) تخسر 1.6٪؛ نتائج ما بعد الجلسة الأمريكية مؤشرا US500 وUS100 يخسران في نطاق 0.4...
خسر زوج اليورو/الدولار الأميركي أكثر من 0.3% اليوم، ويبدو أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل محدود في عام 2025 "تحت...
مما لا شك فيه دبي أصبحت اليوم مركزا ماليا عالميا وموطناً لمكاتب العائلات التي تسيطر على أصول تتجاوز قيمتها تريليون دولار أميركي، مدفوعة بتدفق الأفراد ذوي...
ارتفعت العقود بشكل ملحوظ في منتصف الأسبوع، حيث وصلت الأسعار إلى 3.10 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو. ومن المثير للاهتمام أن...
المؤشرات الأوروبية تظهر انتعاشًا معتدلًا مؤشر داكس الألماني يرتفع بنسبة 0.30% قطاعات التكنولوجيا وخدمات الاتصالات تشهد أكبر المكاسب بورش تسجل...
تحتل دولة الإمارات المركز الأول في قطاع الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وتمتلك الحصة الأكبر من أصول البنوك في المنطقة البالغة 3.2 تريليون دولار أمريكي...
الين الياباني هو أحد أضعف عملات مجموعة العشرة اليوم، حيث خسر ما بين 0.50-0.70% مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع عودة حالة عدم اليقين المحيطة بالين إلى...
التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا. لا توجد إصدارات اقتصادية رئيسية مجدولة يمكن أن تؤثر على الأسواق العالمية ومع ذلك، سنستمع إلى خطابات من ثلاثة...
07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات التضخم لشهر أكتوبر: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 0.6% على أساس شهري؛ السابق...
تشهد الجلسة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مزاجًا إيجابيًا معتدلًا. حيث تكتسب المؤشرات من الصين ما بين 0.30-0.40% ويرتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة...
ارتفعت مؤشرات وول ستريت بشكل طفيف نحو نهاية الجلسة، على الرغم من عمليات البيع عند الافتتاح. تم محو الانخفاضات الأولية تمامًا، وفي وقت النشر، ارتفع مؤشر...
إن عملة البيتكوين على أهبة الاستعداد للحظات تاريخية. اليوم، هناك احتمال قوي بأن تغلق عملة البيتكوين عند أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند حوالي 92500 دولار....
اليوم، في بداية الجلسة، لم تكن المشاعر في سوق الأسهم هي الأفضل. تركز اهتمام المستثمرين على تصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد أن أعلنت روسيا عن قواعد...
تشهد الأسواق الأوروبية اليوم موجة بيع بنسبة 1-2%. ويمكن ملاحظة أكبر الانخفاضات في WIG20 (-3.00%) وAUT20 (-1.80%) وITA40 (-1.65%). كما انخفض مؤشر داكس الألماني...
مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة تنخفض قليلاً عند الافتتاح أكبر الانخفاضات كانت في مؤشر US2000 مؤشر الدولار يكسب 0.16% العائدات على السندات الأميركية...
ارتفعت أسهم شركة تيسين كروب (TKA.DE) اليوم بنسبة 10% بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل قليلاً من التوقعات وفاجأت الجميع بتوزيع أرباح. للعام المقبل،...
أعلنت شركة طلبات هولدينغ بي إل سي ،عن تحديد النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام الأولي وبدء فترة الاكتتاب في سوق دبي المالي وحسب وكالة بلومبرغ، فقد تم تغطية...
تجري شركة إنترناشيونال ريسورسز هولدينغ، ومقرها في أبوظبي، محادثات لشراء حصة غير مباشرة في واحدة من أكبر شركات إنتاج القصدير في العالم إذ تمتلك شركة...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.6%, المتوقع: 1.9%, الفعلي: 2.0% مؤشر أسعار المستهلكين...
