عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: انشاء المنازل: السابق: 1353, المتوقع: 1340,الفعلي: 1311 انشاء المنازل: الفعلي -3.1% على...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
ارتفعت أسهم شركة راينميتال الألمانية للذخائر والمعدات العسكرية (RHM.DE) بنحو 5% اليوم، بعد أن أشار المستشار شولتز إلى أن الإنفاق الدفاعي المحلي للبلاد...
النفط: النفط يتعافى في بداية الأسبوع الجديد بسبب المخاوف الجيوسياسية. بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة مواقع في روسيا المستثمرون...
ارتفعت أسهم وول مارت (WMT.US) بنحو 4.42% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن أعلنت شركة التجزئة العملاقة عن نتائج أفضل من المتوقع للربع الثالث ورفعت توقعاتها...
انخفضت أسهم شركة Husqvarna (HUSQB.SE) السويدية لتصنيع الآلات ومعدات الحدائق بنحو 6٪ اليوم بعد أن أشار المحللون في SEB Research إلى مشاكل هيكلية في الشركة...
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة "العالمية القابضة" كما أظهرت بيانات السوق أن الصفقة تم تنفيذها على 360 ألف...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التضخم لشهر أكتوبر: مؤشر أسعار المستهلك: الفعلي 2.0% على أساس سنوي؛ المتوقع...
مؤشر داكس الألماني يتداول على انخفاض اليوم BASF تبيع أعمالها في مجال الدهانات Suvinil في البرازيل أسهم شركة Siemens AG تواجه ضغوطًا بعد تخفيض تصنيف...
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% أمس، حيث استقر خام برنت عند 73.12 دولار وخام غرب تكساس الوسيط عند 69.16 دولار، مدفوعة في المقام الأول بانقطاعات كبيرة في...
تركز الأسواق على بيانات التضخم الأوروبية اليوم وأرقام الإسكان في أمريكا الشمالية وقد سلطت محاضر بنك الاحتياطي الأسترالي الصادرة في وقت سابق الضوء على التزام...
الأسواق الآسيوية ترتفع على نطاق واسع مع صعود أسهم التكنولوجيا، وتتبع قوة وول ستريت بين عشية وضحاها. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 0.5٪، وأضاف مؤشر كوسبي 0.2٪،...
عادت الأسهم الأمريكية إلى المكاسب بعد أسبوع هبوطي. حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43%، وارتفع ناسداك بنسبة 0.57%، وارتفع مؤشر راسل 2000...
ضرب خلل كبير أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا حيث أوقفت شركة إكوينور الإنتاج في يوهان سفيردروب بعد انقطاع التيار الكهربائي البري. وقد حدث الإغلاق بسبب اكتشاف...
البيتكوين يخترق مستوى 92 ألف دولار ويعيد اختبار أعلى مستوياته التاريخية على الرغم من يومين متتاليين من التدفقات الصافية الخارجة من صناديق الاستثمار...
وول ستريت تفتح مستقرة يوم الاثنين تراجعت أسهم إنفيديا وسط قضايا ارتفاع درجة الحرارة ارتفعت أسهم تسلا بعد تقارير تفيد بأن فريق انتقال الرئيس المنتخب...
تكبد المعدن النفيس خسائر كبيرة منذ أواخر أكتوبر، وتفاقمت هذه الخسائر بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت...
الدولار قوي بعد تصريحات باول مستويات قياسية جديدة للبيتكوين الذهب يرتد من منطقة دعم حاسمة
أدت التقارير الأخيرة التي كشفت عن مشاكل ارتفاع درجة الحرارة في رفوف خوادم بلاكويل الجديدة من إنفيديا إلى انخفاض أسهم الشركة بنسبة 3% في تداولات ما قبل...
قالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) إنها بدأت مع أرامكو السعودية بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان بجنوب شرق الصين ووفقا لبيان شركة...
تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة في الإمارات الآن تريليون دولار للمرة الأولى، ما يجعل أسواق الإمارات مجتمعة، التي تشمل أبوظبي ودبي، أكبر من بورصتي ميلانو أو...
