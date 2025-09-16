مخطط اليوم - US2000 (15.11.2024)
يُظهِر مؤشر راسل 2000 ضعفًا كبيرًا في مواجهة تحولات السياسة النقدية، حيث سجل أداءً أضعف من المؤشرات الأكبر مع انخفاض بنسبة 1.3% حيث أدى تعليق رئيس بنك...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية الحاسمة وقراءات مختلفة للإنتاج الصناعي. سيراقب المشاركون في السوق عن كثب خطابات مسؤولي بنك...
شهدت الأسواق الآسيوية تداولات حذرة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول المتشددة، حيث ظلت معظم المؤشرات في نطاقات ضيقة. ارتفع مؤشر نيكاي 225...
قفزت أرباح شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.11 مليار درهم، بما...
يبدو أن الأسهم الأمريكية سئمت الزخم الصعودي خلال الأسابيع الأخيرة وتحركت نحو اللون الأحمر. حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز بنسبة 0.3%،...
واصلت «سالك» تحقيق أداء مالي متميز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث بلغ عدد الرحلات المولدة للإيرادات 355.6 مليون رحلة بزيادة قدرها...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر...
ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 42 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق التوقعات عند 39 مليار قدم مكعب وأعلى من 69 مليار قدم مكعب في السابق....
انخفضت أسهم SMCI بنسبة 6٪ اليوم، مما يمدد انخفاضها الأخير بعد أن استمرت شركة صناعة الخوادم المتعثرة في مواجهة تحديات مع تقاريرها المالية. كان سهم الشركة...
وول ستريت تتراجع بعد مؤشر أسعار المنتجين أسهم ديزني تقفز بنسبة 10% مع تحول أعمال البث إلى الربحية وتجاوز توقعات الأرباح أسهم سونوس ترتفع على الرغم...
جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال او ما يعادل 1.03 مليار دولار من بيع 2% من أسهم "شركة الاتصالات السعودية"...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي النفط ينخفض بعد تراجع توقعات OPEC الأسهم في اتجاه عرضي مع قوة الدولار الذهب يختبر منطقة دعم...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المنتجين الأساسي (Y/Y): السابق: 2.9%, المتوقع: 3.0%, الفعلي: %3.1 مؤشر...
أشارت أدريانا كوجلر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم إلى أن مكافحة التضخم المرتفع في الولايات المتحدة قد تكون أكثر صعوبة، ومع ذلك فإن المزيد...
تم نشر للتو نص محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي، عندما قرر المصرفيون خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (17 أكتوبر/تشرين الأول). فيما يلي...
الأسواق الأوروبية ترتفع خلال جلسة الخميس محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتقرير مؤشر أسعار المنتجين الأميركي وخطابات باول ولاجارد في دائرة الضوء تغييرات...
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش - منطقة اليورو، تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. الفعلي: 0.9% على أساس سنوي. التوقعات: 0.9% على أساس سنوي....
يواصل الدولار الأمريكي اتجاهه الصعودي، حيث تعزز في كل زوج عملات يمكن تصوره تقريبًا. وفي مقابل الين، وصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى مستويات...
علق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيفري شميد ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موساليم على السياسة النقدية الأمريكية ووجهات...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مختلط للجلسة في أوروبا تكتسب العقود الآجلة المستندة إلى مؤشر يورو ستوكس 50 حاليًا 0.4٪ يتحول انتباه المستثمرين اليوم...
