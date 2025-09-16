١١:١٥ م

ملخص يومي: الدولار الأمريكي يضغط على الذهب، لكنه لا يوقف وول ستريت🗽بيتكوين يسجل أعلى مستوياته التاريخية

ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر إلى 2.6% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، في حين ظل التضخم الأساسي عند 3.3% على أساس...