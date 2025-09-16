حصاد الأسواق (14.11.2024)
شهدت بداية جلسة التداول يوم الخميس في الأسواق أداءً قوياً للدولار الأمريكي، الذي يواصل مكاسبه مقابل أغلب العملات. ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الين...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
ارتفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر إلى 2.6% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، في حين ظل التضخم الأساسي عند 3.3% على أساس...
انخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية بنحو 1.5% اليوم، لتهبط إلى 540 دولارًا قبل ترحيلها غدًا، تحت ضغط الدولار الأمريكي القوي. تستمر...
ستعلن شركة Intuitive Machines (LUNR.US) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، والتي تتخصص في توفير الأجهزة والبرامج لدعم استكشاف القمر، عن نتائجها المالية...
مشاعر سوق الأسهم الأمريكية مختلطة اليوم؛ يتقلب مؤشرا US500 وUS100 حول أعلى مستوياتهما على الإطلاق مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يتماشى مع التوقعات؛...
بعد تعليقات نيل كاشكاري، علق لوري ك. لوجان، الرئيس التنفيذي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في دالاس، على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وأسعار الفائدة...
شهدت سوق الكاكاو نمواً قوياً للغاية منذ بداية هذا الأسبوع، حيث أثيرت مخاوف بشأن الحصاد الحالي في ساحل العاج. حالياً، يسير الحصاد بسلاسة والشحنات إلى الموانئ...
أجرى عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نيل كاشكاري، مقابلة مع تلفزيون بلومبرج بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر اليوم. فيما يلي أبرز ما جاء...
تحتفل العملات المشفرة، والسبب وراء سوق الصعود المستمر واضح. فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويقترب الجمهوريون من الاستيلاء على الكونجرس....
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Y/Y): السابق: 3.3%, المتوقع: 3.3%, الفعلي: %3.3 مؤشر...
يخسر مؤشر DE40 الألماني ما يقرب من 0.5% خلال جلسة اليوم، وبالتالي يكسر الحد الأدنى لمنطقة التوحيد التي حددها المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى...
تخوض شركة Palo Alto Networks، الرائدة في مجال الأمن السيبراني للمؤسسات، فترة انتقالية تتسم بتحولها الاستراتيجي نحو المنصات مع الحفاظ على أساسيات قوية على...
ستكون قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر هي أول قراءة للتضخم في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية. ومن منظور سلوك السوق، هناك موقف قوي من قبل...
ارتفع الدولار بنسبة 6% منذ أدنى مستوياته المحلية في بداية أكتوبر. وهذه هي الزيادة الأكثر ديناميكية منذ بداية فترة التوحيد التي استمرت قرابة عامين. المستويات...
تشهد المؤشرات الأوروبية جلسة متباينة مؤشر داكس يرتفع بنسبة 0.15% إلى 19,100 نقطة شركة سيمنز للطاقة تكسب 15% بعد رفع التوقعات تشهد...
تستقبل وزارة البترول المصرية 8 شحنات غاز مسال جديدة خلال نوفمبر الجاري، لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لاستخدامات محطات الكهرباء و النشاط الصناعي....
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسريع وتيرة العمل المناخي بشكل طموح خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة...
ارتفع الدولار بنسبة 6% منذ أدنى مستوياته المحلية في بداية أكتوبر، وهذه هي الزيادة الأكثر ديناميكية منذ بداية التوحيد قبل عامين تقريبًا. كان المحفز لمثل...
أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال افتتاح معرض “سيتي سكيب العالمي 2024“، عن إطلاق مشاريع واتفاقيات...
الحدث الأهم هذا الأسبوع بلا شك هو صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والذي سيُنشر اليوم في الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش. بالإضافة إلى ذلك، سيكون...
