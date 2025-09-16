حصاد الأسواق (13.11.2024)
تتداول المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب. وترتفع المؤشرات الصينية بنسبة تتراوح بين 1.10% و1.90%. وانخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تراجعت المعنويات خلال الجلسات الأوروبية والآسيوية اليوم. وتراجع مؤشر داكس بنسبة 2%، وانخفض مؤشر FTSE البريطاني بأكثر من 1.2%. وتراجع مؤشر هانغ سنغ بأكثر...
نشهد اليوم استمرار الاتجاه النزولي في سوق المعادن النفيسة، حيث استقر الذهب (GOLD) عند أقل من 2600 دولار بنحو 1%. وتعزى الانخفاضات بشكل مباشر إلى تعزيز...
ارتفعت أسهم Shopify (SHOP.US) بنحو 24% بعد تقرير الأرباح الذي تجاوز توقعات المحللين. بلغت الإيرادات 2.16 مليار دولار، بزيادة 26% على أساس سنوي، متجاوزة...
انخفضت أسهم شركة Micron Technology (MU.US) بنسبة 5.50% بعد خفض Edgewater Research لتوقعات أسعار NAND وDRAM، مما يشير إلى توقعات أضعف محتملة للنصف الأول...
انخفضت أسهم شركة سناب (SNAP.US) بنحو 4% بعد أن نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مجهولة قولها إن الرئيس دونالد ترامب سيبذل جهودا لوقف حصار منصة التواصل الاجتماعي...
انخفض معدل التضخم لدى المستهلكين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك على مدى ثلاث سنوات إلى 2.5% في أكتوبر من 2.7%، و5 سنوات إلى 2.8% من 2.9%. شهدت...
لقد تلقينا للتو تفاصيل تصريحات أدلى بها ممثلان للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية - توماس باركين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند والمحافظ كريستوفر...
ارتفعت أسعار عملة الريبل المشفرة (XRP) التي تقف وراء شركة الريبل للتكنولوجيا المالية، بنحو 12%، حيث أكد الرئيس التنفيذي للمشروع والمؤسس المشارك براد جارلينجهاوس...
الدولار وعوائد السندات الأميركية تستمر في الارتفاع المؤشرات تفتح منخفضة قليلاً يظل مؤشر US500 فوق مستوى 6000 نقطة تبدأ جلسة التداول النقدي...
النفط يواصل النفط الخام انخفاضاته في مواجهة استمرار ما يسمى "تجارة ترامب"، والتي قد تشير إلى سياسات الإدارة الجديدة الودية لزيادة الاستثمار...
تتداول المؤشرات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية وتراجع مؤشر US500 قليلاً من 6053 نقطة إلى 6034 اليوم لقد محى مؤشر VIX تمامًا المكاسب...
أعلنت إعمار العقارية عن نتائج قوية في 9 شهور حيث سجلت إيرادات إجمالية 23.8 مليار درهم ما يعادل6.5 مليار دولار بنمو 30% وأرباحاً صافية قبل احتساب الضرائب...
وقد بلغ التصحيح الذي بدأ في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول نحو 7% أو 200 دولار. ويرتبط الانخفاض بما يسمى "صفقة ترامب"، التي اتسمت بتعزيز...
أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على مراجعة ثانية بموجب ترتيب "تسهيل الصلابة والاستدامة" للمغرب، مما يسمح للبلاد بسحب نحو 415 مليون...
الأسواق الأوروبية تخسر خلال جلسة الثلاثاء تشير بيانات ZEW إلى ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا، ومع ذلك تظل الأجور مرتفعة أسهم باير وبرينتاغ وإنفينيون...
وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ممثلاً بلجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية، على مجموعة من صفقات الاستحواذ التي تقدم بها عدد من...
مؤشر ZEW للظروف الاقتصادية الحالية: القيمة: -91,4 التوقعات: -85,9 السابق: -86,9 مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية: القيمة:...
تميزت بداية الأسبوع في الأسواق المالية العالمية بارتفاعات هائلة في قطاع العملات المشفرة على طول الطريق. يتم تداول البيتكوين حاليًا عند 89000 دولار،...
تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض في جلسة النقد الأوروبية اليوم يتجه انتباه المستثمرين إلى خطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي وأخبار الشركات تستقر...
