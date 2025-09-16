٢:٤٦ م

النفط.. خام غرب تكساس الوسيط ينخفض ​​1.5% إلى ما دون 70 دولارا

استقرت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) عند أقل من 70 دولارا للبرميل يوم الاثنين، مع تخفيض تقييم إعصار رافائيل، الذي تسبب في تعطيل نحو 27%...