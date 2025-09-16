عاجل: EURGBP يرتفع بعد بيانات العمالة في المملكة المتحدة
ارتفع زوج العملات EURGBP بعد أن علمنا ببيانات مؤشر أسعار المستهلك من ألمانيا لشهر أكتوبر وبيانات سوق العمل في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر. إن الارتفاع...
أخبار الأسواق
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
تميزت بداية الأسبوع في الأسواق المالية العالمية بارتفاعات هائلة في قطاع العملات المشفرة على طول الطريق. يتم تداول البيتكوين حاليًا عند 89000 دولار،...
مؤشرات وول ستريت تفتح جلسة سوق الأسهم اليوم على ارتفاع؛ مؤشر US500 يرتفع فوق 6000 نقطة ارتفاعات قوية لأسهم تسلا؛ الشركة تتداول بنسبة 7% بعد توصية...
ندوة الكترونية في تمام الساعة السادسة بتوقيت دبي تراجع النفط مع تخفيف توقعات الاعصار المؤشرات ترتفع الى مستويات قياسية الذهب ينخفض بعد تراجع...
ارتفعت عقود الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في هنري هب بنسبة 8% اليوم، مع المخاوف بشأن العرض في الولايات المتحدة التي أضافت "رياحًا معاكسة"...
شهدت سوق العملات المشفرة مكاسب ضخمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث اكتسبت عملة البيتكوين ما يقرب من 7٪، حيث ارتدت من حوالي 76000 دولار إلى مستوى ATH جديد...
معنويات إيجابية في البورصات الأوروبية؛ عقود داكس الآجلة تكتسب أكثر من 1% سهم كونتيننتال (CON.DE) يكتسب 7% بعد أن أظهرت النتائج تحسنًا في أرباح التشغيل قطاع...
استقرت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط (OIL.WTI) عند أقل من 70 دولارا للبرميل يوم الاثنين، مع تخفيض تقييم إعصار رافائيل، الذي تسبب في تعطيل نحو 27%...
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة في هنري هب (NATGAS) اليوم بعد أن عادت إلى الارتفاع، ولكن المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية تضيف "رياحًا...
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”، توقعها الاستحواذ على حصة "أدنوك" في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 60% بسعر التكلفة خلال...
تسجل المؤشرات الأميركية ارتفاعاً قوياً، مع انضمام مؤشر راسل 2000 "بجرأة" متزايدة؛ وهو مؤشر الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة الحجم، الذي كان...
أعلنت "طلبات"، الشركة الرائدة في مجال توصيل الطعام حسب الطلب والتجارة الإلكترونية للتوصيل اليومي، أن شركتها الأم، "دليفري هيرو مينا"...
يوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة؛ أسواق الأسهم مفتوحة، ولكن سوق السندات ستكون مغلقة المشاعر الإيجابية في أسواق الأسهم والعملات المشفرة؛ لا...
العقود الآجلة في وول ستريت تكتسب في الصباح؛ يبرز مؤشر راسل 2000 (US2000) بارتفاع يقارب 0.8%. تحتفل الولايات المتحدة بيوم المحاربين القدامى اليوم، لكن...
اتسمت الجلسة الأخيرة في الأسواق المالية هذا الأسبوع بمزيد من تحقيق سيناريو فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في سوق الفوركس اليوم،...
انخفضت أسهم شركة أريستا نتوركس (ANET.US) بأكثر من 7%، على الرغم من أن أرباح الربع الثالث فاقت التوقعات. ويرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى توقعات الإيرادات...
كان الأسبوع الأول الكامل من شهر نوفمبر ذا أهمية استثنائية للأسواق العالمية. علمنا بنتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة،...
في الربع الثالث من عام 2024، احتلت الصين مركز الصدارة بين المستثمرين بسبب التحول الكبير في السياسة الاقتصادية للحزب الشيوعي الصيني. لقد أدت حزم التحفيز...
تواصل سوق الأسهم الأميركية مكاسبها التي بدأتها بنتائج الانتخابات الرئاسية. فبعد أول اختراق لمستوى 6000 نقطة أمس وتراجع طفيف عن الحاجز النفسي، افتتح مؤشر...
وول ستريت تكسب قليلاً في نهاية الأسبوع Airbnb تخسر 5% في جلسة اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث. توقعات أسوأ من المتوقع تدفع أسهم...
