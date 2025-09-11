ثلاث أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (15.08.2024)
شهدت الأسواق المالية نهايةً قويةً للأسبوع الماضي، مدفوعةً باجتماع ترامب وبوتين. سيظل الوضع في أوكرانيا عاملاً رئيسياً الأسبوع المقبل، لكن اهتمام السوق...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة النفط تحت ضغط المخزونات والبيانات الاقتصادية هل نرى المزيد من الارتفاعات على الذهب
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5% اليوم، مقتربًا من مستوى مقاومة محلي، مدفوعًا بضعف الدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، تدهورت المعنويات في...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 4.5%, المتوقع:4.8%, الفعلي: 4.9% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.6%, المتوقع: 0.6%, الفعلي: 0.5% مبيعات التجزئة من...
شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، على الرغم من أنها قلصت بعض مكاسبها قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يوليو. من...
ستُعقد قمة ترامب وبوتين اليوم الساعة السابعة مساءً بتوقيت غرينتش في قاعدة عسكرية في ألاسكا، مع التركيز الرئيسي على التفاوض على وقف إطلاق النار في الحرب...
تشهد المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا في معظمها، إلا أن العقود الآجلة لمؤشر داكس (DE40)، التي ارتفعت بنحو 0.4%، تراجعت عن أعلى مستوياتها المحلية وانخفضت. وبعيدًا...
وافق مجلس إدارة شركة المراكز العربية «سينومي سنترز» السعودية، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 178.1...
وقّعت شركة أرامكو السعودية أكبر صفقة خلال 2025، مع تحالف دولي في إطار أعمال تطوير حقل غاز الجافورة حيث تتضمّن الصفقة استئجار وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار...
تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الصينية في البداية عقب صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، لكن المشترين يحاولون الحد من المزيد من الانخفاضات، مدعومين بنبرة...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) اليوم بنحو 0.5%، متصدرةً بذلك مكاسب مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية. هذا الأسبوع، تفوق أداء مؤشر داو...
أسواق الأسهم ترتفع في الجلسة الأخيرة من الأسبوع. مبيعات التجزئة الأمريكية ومعنويات جامعة ميشيغان في دائرة الضوء. انتهاء صلاحية الخيارات الشهرية...
ارتفع سعر سهم شركة إنتل (INTC.US)، المُصنِّعة لأشباه الموصلات، عقب ورود تقارير تُفيد بأن إدارة ترامب تُجري محادثاتٍ بشأن استحواذ الولايات المتحدة على حصةٍ...
لا تزال معنويات سوق الأسهم إيجابية اليوم، حيث لم يتأثر المستثمرون إلى حد كبير بقراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي جاءت أعلى من المتوقع أمس، والتي...
تراجعت وول ستريت بعد أن خففت قراءات تضخم مؤشر أسعار المنتجين، التي فاقت التوقعات، من توقعات المستثمرين بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة....
AMD (Advanced Micro Devices) هي شركة عالمية رائدة في إنتاج المعالجات وبطاقات الرسومات المتطورة، وتقدم حلولاً مبتكرة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراكز البيانات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي مؤشرات الأسهم تسجل مستويات قياسية جديدة الذهب ينتظر اجتماع ترامب وبوتين الطقس يضغط على أسعار...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض، بينما تعافت عوائد السندات بعد أن خفف تضخم الجملة الذي فاق التوقعات بكثير من توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل...
انتعش تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل قوي وغير متوقع (مؤشر أسعار المنتجين الأساسي: +3.7% مقابل تقديرات 2.9%) بعد أن أشارت القراءة المعتدلة...
