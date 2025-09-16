DE40: الأسهم الأوروبية تحت الضغط؛ ريتشمونت وIAG في دائرة الضوء 💡
الأسواق الأوروبية تهبط في نهاية الأسبوع القطاعات الرئيسية الخاسرة خلال الجلسة هي الموضة والسيارات أكثر من 7% سجلتها اليوم أسهم مجموعة...
صدرت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: الإنتاج الصناعي: السابق: -0.4%, المتوقع: 0.0%, الفعلي: 0.1% معدل استغلال القدرات: السابق: 77.4%, المتوقع: 77.4%, الفعلي: 77.4% زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي يتجاهل تقريبًا البيانات الاقتصادية القوية في...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 1.7%, المتوقع: 2.0%, الفعلي: 1.9% مؤشر أسعار المستهلكين (M/M): السابق: 0.3%,المتوقع: 0.0%, الفعلي: -0.1% ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1.9٪ على أساس سنوي في أغسطس، ارتفاعًا من زيادة بنسبة...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.5%, المتوقع: 0.2%, الفعلي: 0.6% مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 0.4%, المتوقع: 0.4%, الفعلي: 0.7% أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 3.0%. التوقعات: -0.1% السابق: 0.3% أسعار الواردات...
انخفضت العقود الآجلة للقطن (COTTON)، المتداولة على ICE، بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث اختبرت مستويات أقل من الدعم النفسي عند 70 دولارًا للبالة. توقف...
المؤشرات الأوروبية تفتح منخفضة قليلاً؛ تقويم كلي خفيف في جلسة اليوم؛ عقود القياس الأمريكية تخسر قليلاً تركيز المستثمرين على بيانات سوق العمل...
رحبت المؤشرات الأمريكية بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى من 5٪ إلى 4.75٪. كان باول متساهلًا للغاية وأشار إلى الأسواق أن بنك...
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% اليوم. إزالة ملحوظة للغة تعبر عن "ثقة أكبر" في تحرك التضخم...
تم تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي الفيدرالي من 5% الى 4.75% كما كان متوقع على حسب تسعير الأسواق يشارأنه بعد نصف ساعة من الان سيتم تقديم كلمة لجيروم...
تتداول الأسهم الأمريكية بتفاؤل طفيف. فقد وصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم، إلا أنه تراجع قليلاً بالفعل، حيث...
ارتفعت أسهم شركة AppLovin Corporation (APP.US) بنسبة 46% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 245.1 دولارًا بعد أن حققت شركة برمجيات الهاتف المحمول نتائج...
ارتفعت أسهم شركة وارنر براذرز ديسكفري (WBD.US) بأكثر من 16% في التعاملات المبكرة يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة الوسائط العملاقة عن نمو قياسي في عدد المشتركين...
وول ستريت تفتح على تباين يوم الخميس أسهم ليفت ترتفع بعد تجاوز التوقعات والإعلان عن شراكة استراتيجية للسيارات ذاتية القيادة أسهم مجموعة زيلو ترتفع...
أظهرت Equinix (EQIX.US)، أكبر صندوق استثمار عقاري لمراكز البيانات في العالم، أداءً أساسيًا قويًا في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما أبرزته الحجوزات الإجمالية...
تستمر اضطرابات السوق في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي جلبت تقلبات كبيرة. ويبدو أن فوز ترامب جعل مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تحديًا،...
تغير عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة: 222 ألفًا مقابل 221 ألفًا متوقعة و216 ألفًا سابقًا (تم تعديله إلى 218 ألفًا) استمرار...
حققت شركة المقاولات الدفاعية الألمانية Rheinmetall (RHM.DE) ومقرها دوسلدورف مكاسب بنسبة 6% اليوم، وارتفعت أسهمها إلى أعلى مستوى لها في شهر واحد. هذا العام،...
الأسواق الأوروبية تستأنف مكاسبها المبهجة بعد الانتخابات الأمريكية تظهر معنويات جيدة نسبيًا في المقام الأول في أسهم الشركات العاملة في صناعات المعادن...
12:00 ظهرًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - قرار سعر الفائدة لبنك إنجلترا لشهر نوفمبر: الواقع الفعلي 4.75%؛ والتوقعات 4.75%؛ والسابق 5.00%؛ تصويت...
الموضوع الرئيسي لجلسة الفوركس اليوم هو قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا. سيقرر كل من البنوك وكبار مسؤوليها أسعار الفائدة اليوم، مع توقع خفض...
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس سنوي (سبتمبر): 2.9% (توقعات 1.3%، السابق 0.8%) مبيعات التجزئة في منطقة اليورو على أساس شهري: 0.5% (توقعات...
ارتفعت عقود مؤشر CHN.cash، التي تعكس أداء أكبر شركات مؤشر Hang Seng، بأكثر من 3.5٪ اليوم. يتوقع المستثمرون أن الرسوم الجمركية الأعلى التي من المرجح أن...
معدل الفائدة الرئيسي النرويجي الفعلي 4.50% (المتوقع 4.5%، السابق 4.50%) أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% بعد اجتماع 6...
